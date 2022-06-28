Королева Єлизавета II продемонструвала на публіці, що допомоги не потребує

Королева Єлизавета II продемонструвала на публіці, що допомоги не потребує

Вчора монархиня прибула до Шотландії, до міста Единбург, де у неї відбувся перший після святкування платинового ювілею публічний виступ.

Королева Єлизавета II в Единбурзі, в Голірудському палаці була присутня на церемонії вручення ключів разом з графом і графинею Вессекськими. На заході Її Величність сяяла і мала чудовий вигляд.

Видання Daily Mail опублікувало відео, на якому видно, як монархиня виходила з королівського поїзда без будь-якої сторонньої допомоги. Королівський помічник був готовий допомогти Її Величності спуститися сходами на платформу, але вона спустилася сходами без сторонньої допомоги.

Нагадаємо, цього року королева Єлизавета II скоротила кількість публічних заходів через проблеми з пересуванням, але намагається не виявляти жодних ознак дискомфорту під час своїх подорожей та появи на публіці.

У Шотландії на членів королівської сім'ї чекає ще кілька заходів цього тижня. У вівторок принцеса Анна проведе інвеституру від імені королеви, а в середу відбудеться захід в саду в Голірудхаусі, яку влаштують діти королеви – принц Чарльз, принцеса Анна та принц Едвард із дружиною.

Королева Єлизавета II, принц Едвард та графиня Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що брат королеви Єлизавети II, який відмовився від російської нагороди, зібрався на пенсію.

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