Королева Єлизавета II проти BBC: палац зробив заяву після виходу скандального фільму

Британська королівська родина опублікувала заяву у зв'язку з виходом документального фільму The Princes and the Press ("Принци та преса").

Раніше ми писали, що у вівторок на каналі BBC2 має вийти фільм британського журналіста та телеведучого Амол Раджана, який називається The Princes And The Press ("Принци та преса"). У королівській родині були стурбовані напередодні виходу фільму, оскільки члени сім'ї не бачили його до виходу в ефір. Передбачалося, що фільм розповість про жорстокі інформаційні війни між братами принцом Вільямом та принцом Гаррі.

У першій його частині публіка побачила безліч інтерв'ю різних журналістів, які розповідають про те, як отримували інформацію про членів королівської родини. Як правило, це був "злив" тієї самої інформації, розмови з неофіційними джерелами і таке інше. Автор фільму Амол Раджана, розповідаючи про принців, переконаний, що Вільям "грає у гру з пресою, приймаючи правила", а його брат Гаррі хоче змінити ці правила. Вільям намагається не псувати стосунки зі ЗМІ, в той час, як Гаррі постійно конфліктує.

Хоча ні для кого не секрет, що між британською королівською сім'єю та ЗМІ існує негласний договір, згідно з яким палац надає пресі необхідну інформацію, а журналісти не вишукують різні підводні камені та приводи для пліток. Саме з цієї причини преса не втручається в особисте життя принца Вільяма, а принц Гаррі, який, як відомо, залишив Велику Британію і мешкає тепер у Каліфорнії з дружиною та дітьми, став ще більшою мішенню для папараці. Гаррі і не приховує, що від ЗМІ настраждався він сам, він вважає папараці винними у смерті його мами Діани, і не раз казав, як вони переслідували його дружину Меган.

Ні королева Єлизавета II, яка була засмучена майбутньою подією, ні співробітники палацу не бачили фільму. А пізніше була випущена заява палацу, в ній йшлося:

"Вільна, відповідальна та відкрита преса має найважливіше значення для здорової демократії. Однак часто перебільшені та необґрунтовані твердження з неназваних джерел видаються як факти, і викликають розчарування, коли хтось, включаючи BBC, довіряє їм", — йдеться в спільній заяві Букінгемського палацу та Кларенс-хауса, - пише Hello!

У компанії BBC зробили заяву у відповідь, де сказали, що за правилами корпорації ознайомитися з матеріалами, що готуються до виходу, можуть тільки безпосередні учасники знімань, а оскільки мова у фільмі ведеться від імені представників ЗМІ, правила не були порушені.

Перший епізод фільму вже вийшов, у ньому торкався період стосунків принців від 2012 по 2018 рік, до весілля Гаррі з Меган Маркл, а другий епізод покажуть наступного тижня. У ньому висвітлюватимуться події 2018-2021 років.

У фільмі з'явився журналіст Омід Скобі (його в Британії називають "Рупором Сассексів), який написав книжку про Меган і Гаррі "У пошуках свободи", він заявив: "Ходили чутки про те, що найскандальніші історії, які "били" по Гаррі і Меган з'являлися в ЗМІ завдяки іншим членам королівської родини. І судячи з мого дослідження, це все правда". Імен, звичайно, ніхто не називав. З'явилася у фільмі і юристка Меган Маркл — Дженні Афіа, яка спростувала інформацію про те, що від герцогині Сассекської втікав персонал, оскільки працювати з Меган було нестерпно. Вона заявила, що це не відповідає дійсності.

У зв'язку з виходом цього фільму Букінгемський палац (читайте королева Єлизавета II) пригрозив бойкотувати майбутні проєкти BBC і не співпрацювати у форматі, в якому вони співпрацювали раніше.

