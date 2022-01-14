Королева Єлизавета II провела екстрену нараду з принцом Вільямом: яких звань позбавили принца Ендрю

Королева Єлизавета II офіційно озвучила свою позицію щодо ситуації, пов'язаної з її сином принцом Ендрю, герцогом Йоркським.

Вчора ввечері Букінгемський палац в особі королеви Єлизавети II випустив офіційну заяву щодо принца Ендрю, який восени 2022 року постане перед судом. Сина королеви звинувачують у сексуальному насильстві.

В офіційній публікації, яка була опублікована на сайті королівської сім'ї, а також у соцмережах, королева Єлизавета II позбавила герцога Йоркського всіх військових звань та королівського патронажу на тлі висунутих проти нього звинувачень у сексуальному насильстві.

Видання Mirror повідомляє, що таке рішення монархиня ухвалила після годинної бесіди зі своїм онуком принцом Вільямом, який приїжджав до неї у Віндзор.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Принц Вільям зустрівся з королевою у її приватних апартаментах у замку, де, за словами джерела, на королівській кар'єрі Ендрю "було швидко поставлено хрест". Переговори тривали понад годину. І Єлизавета II дійшла розуміння наскільки серйозне становище її сина Ендрю, улюбленого, до речі, сина, саме після розмов з принцом Чарльзом та принцом Вільямом раніше.

"Якщо, як очікувалося, Ендрю запропонує багатомільйонну угоду, то її становище стане нестерпним. Королева не могла допустити, щоб до цього дійшло, і разом із двома своїми спадкоємцями вирішила, що настав час діяти", — повідомив інсайдер.

Далі принц Ендрю відстоюватиме свою "правду" в суді, як приватна особа.

Принц Ендрю / Getty Images

Зазначимо, герцог Йоркський здав усі 12 військових звань, включаючи полковника гренадерської гвардії. Понад 150 ветеранів ВМС, Королівських ВПС та армії підписали лист із проханням позбавити його військових посад.

Один із них, лейтенант Стюарт Гант, який служив у 1-му Королівському танковому полку, привітав рішення монархині і звинуватив герцога в тому, що він завдав погану славу збройним силам, і сказав, що йому слід піти з цієї посади кілька років тому.

"Я просто радий, що тепер він не пов'язаний із військовими". Ендрю був позбавлений патронажів, включаючи гольф-клуби Royal Portrush та Royal County Down у Північній Ірландії.

А ось джерела, близькі до Ендрю, кажуть, що розрив його військових зв'язків буде "надзвичайно болючим", враховуючи його службу пілотом вертольота під час Фолклендської війни.

Тим часом, можливо, "відкупитися" від пані Джуфре Ендрю не вдасться, навіть якщо він і захоче це зробити, оскільки її адвокат Девід Бойс наполягає на тому, що гроші - не її мотивація. Вірджинія Джуфре бажає справедливості.

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