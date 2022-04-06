Королева Єлизавета II провела кілька аудієнцій із Віндзора

Королева Великої Британії продовжує працювати із Віндзорського замку.

Єлизавета II прийняла під час віртуальної аудієнції Салаха Мрехіла, посла Лівії, та його дружину Гану Гбасі, які прибули до Букінгемського палацу. А також зустрілася із паном Паскалем Гаймі, послом Республіки Конго.

Королева Єлизавета II та посол Республіки Конго Паскаль Гаймі / Associated Press

Монархиня мала чудовий вигляд і була в квітковій сукні, коли приймала послів зі своєї дубової вітальні в замку.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Нагадаємо, минулого тижня королева Єлизавета II та члени її сім'ї відвідали службу пам'яті за принцом Філіпом. 9 квітня 2022 року виповниться рік від дня смерті чоловіка королеви.

Королева Єлизавета II з послом Лівії та його дружиною / Associated Press

Очікується, що Єлизавета II проведе цей день у приватному порядку у своїй резиденції у Віндзорі.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II на службі пам'яті за принцом Філіпом / Associated Press

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