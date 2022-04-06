Королева Єлизавета II провела кілька аудієнцій із Віндзора

Королева Великої Британії продовжує працювати із Віндзорського замку.
Єлизавета II прийняла під час віртуальної аудієнції Салаха Мрехіла, посла Лівії, та його дружину Гану Гбасі, які прибули до Букінгемського палацу. А також зустрілася із паном Паскалем Гаймі, послом Республіки Конго.
Монархиня мала чудовий вигляд і була в квітковій сукні, коли приймала послів зі своєї дубової вітальні в замку.
Нагадаємо, минулого тижня королева Єлизавета II та члени її сім'ї відвідали службу пам'яті за принцом Філіпом. 9 квітня 2022 року виповниться рік від дня смерті чоловіка королеви.
Очікується, що Єлизавета II проведе цей день у приватному порядку у своїй резиденції у Віндзорі.
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