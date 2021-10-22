Королева Єлизавета II провела ніч в лікарні: що сталося з монархинею

Королева Єлизавета II провела ніч в лікарні: що сталося з монархинею

Королева Великої Британії Єлизавета II пройшла обстеження за рекомендацією своїх лікарів.

Монархиня провела ніч в лікарні, де їй провели обстеження у різних фахівців, а також взяли аналізи. Це сталося після того, як лікарі порадили їй скасувати робочий візит до Північної Ірландії. У повідомленні Букінгемського палацу сказано, що в четвер вона повернулася до Віндзорського замку, пише The Sun.

Королева Єлизавета II / Getty Images

"Після того, як медики порадили їй протягом декількох днів відпочити, в середу королева відвідала лікарню, щоб провести деякі попередні обстеження. Сьогодні вдень вона повернулася до Віндзорського замку і залишається в бадьорому настрої", — повідомляє Букінгемський палац.

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Королеву оглядали лікарі в приватній лікарні короля Едуарда VII в центрі Лондона, розташованої на відстані близько 32 кілометрів від Віндзора. Повідомляється, що візит до лікарні не пов'язаний з коронавірусом. Судячи з усього, королева залишилася в лікарні на ніч з практичних, а не медичних міркувань. Уже в четвер увечері вона повернулася до виконання звичайних обов'язків і працювала за своїм столом у Віндзорському замку.

Нагадаємо, в середу у королеви повинна була початися дводенна поїздка до Північної Ірландії. Але лікарі порадили Її Величності її скасувати. Причини цього рішення не називаються.

Королева Єлизавета II і Білл Гейтс на прийомі в Віндзорському замку / Associated Press

Зазначимо, очікується, що королева візьме участь в конференції з питань зміни клімату COP26 в Глазго в кінці жовтня.Цього тижня Єлизавета II провела у Віндзорському замку прийом, присвячений Глобальному інвестиційному саміту. На заході були присутні її син принц Чарльз і онук принц Вільям.

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