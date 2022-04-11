Королева Єлизавета II провела віртуальну зустріч і заявила, що не відвідає великодню службу

Після того, як 9 квітня британська королівська сім'я згадувала про герцога Единбурзького, королева Єлизавета II повернулася до виконання своїх обов'язків. Щоправда віртуально.

Монархиня зустрілася з працівниками NHS за допомогою відеозв'язку з Віндзорського замку. Єлизавета II дізналася більше про відкриття відділення королеви Єлизавети у Королівській лондонській лікарні. Монархиня поговорила зі співробітниками, щоб дізнатися про їхній досвід роботи на передовій під час пандемії.

Королева Єлизавета II / Getty Images

"Дивно, чи не так, що можна зробити, коли це необхідно", — сказала королева, коментуючи відкриття відділення. "Було дуже приємно приєднатися до вас, а також почути про те, що відбулося з ваших вуст. Дуже вам дякую, всім вам".

Королева Єлизавета II мала чудовий вигляд, усміхалася і була одягнена у світлу квіткову сукню. Раніше монархиня повідомила, що не буде присутньою на щорічній пасхальній службі. Замість неї службу відвідають старші члени сім'ї – принц Чарльз та герцогиня Корнуольська.

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