Королева Єлизавета II скасувала святковий обід із родиною: що сталося

Нещодавно ми повідомляли, що королева Єлизавета II планує організувати святковий обід для своєї родини у Віндзорському замку. Але його скасували.

Королева ухвалила таке рішення з метою безпеки для себе та своїх близьких. На різдвяні заходи збирається дуже багато людей, які опиняться під загрозою нового штаму коронавірусу.

Це другий рік поспіль, коли монархиня змушена скасувати свій традиційний обід після минулорічних обмежень, пов'язаних із пандемією. Традиційно такий обід відбувається у Букінгемському палаці. Герцог і герцогиня Кембриджські та їхні діти, разом із принцесою Євгенією, принцесою Беатріс, Майком та Зарою Тіндалл були помічені папараці, коли прибували до воріт палацу протягом багатьох років. Зазвичай на такий обід запрошується ширше родинне коло, зокрема двоюрідні брати Її Величності.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Торік королева Єлизавета II та герцог Единбурзький вперше за 33 роки провели Різдво у Віндзорському замку, замість Сандрінгема. А цього року монархиня уперше проведе свято без чоловіка, який помер у квітні 2021 року.

Як пише Hello! наступного тижня королева вирушить до свого маєтку Сандрінгем на святковий період, але її плани ще не підтверджені палацом.

Читайте також: