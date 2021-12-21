Королева Єлизавета II стурбована: цього разу все через принца Вільяма та герцогиню Кетрін

Королева Єлизавета II стурбована: цього разу все через принца Вільяма та герцогиню Кетрін

Королева Єлизавета турбується не лише про власні блага, а й про здоров'я своїх спадкоємців.

Монархиня закликала свого онука, який другий в лінії успадкування трону — принца Вільяма припинити літати на гелікоптерах з дружиною Кетрін та їхніми трьома дітьми через побоювання щодо безпеки, повідомляє The Sun.

Джерело, близьке до королеви, повідомило, що вона налякана тим, що може статися катастрофа, якщо Вільям продовжить літати. Хоча вона чудово знає, що він добре тримається за штурвалом і кілька років працював пілотом повітряної служби порятунку.

Королева Єлизавета II та принц Вільям / Getty Images

У королівській сім'ї є таке правило, згідно з яким члени однієї сім'ї не можуть літати одним і тим самим літаком або гелікоптером, щоб мінімізувати ризики втрати одразу кількох спадкоємців у разі авіакатастрофи.

Проте, для Кейт і Вільяма та їхньої сім'ї ці правила були пом'якшені, оскільки їхня сім'я стала більшою і виникла потреба оперативно пересуватися між Лондоном та Норфолком, де Кембриджі живуть.

Кембриджі з дітьми / Getty Images

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Наразі 39-річний Вільям посідає друге місце у черзі на трон після свого батька принца Чарльза, якому у листопаді виповнилося 73 роки. За Вільямом іде його син Джордж, дочка Шарлотта та син Луї. Побоювання королеви зрозумілі, адже якщо з Кембриджами щось станеться, наступником престолу може стати його брат принц Гаррі, а він, як відомо, залишив сім'ю 2020 року і більше не виконує королівських обов'язків.

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