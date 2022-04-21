Королева Єлизавета ІІ святкує 96-річчя: представлено нове фото монархині

Сьогодні свій 96-й день народження святкує королева Великої Британії Єлизавета ІІ.

З цього приводу палац традиційно випустив нове фото монархині. На знімку Її Величність зображена на вулиці на тлі квітучого дерева, одягнена в зелений плащ, а за поводдя вона тримає двох білих поні — Байбека Найтінгейла (ліворуч від неї) та Байбека Кеті (праворуч).

Знімок було зроблено на території Віндзорського замку минулого місяця, його автор Генрі Даллала. Обидва коні з'являться у захопливому шоу "Святкування платинового ювілею: галоп крізь історію" наступного місяця, а члени королівської родини повинні з'явитися верхи на цій кінній виставі.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Вперше постановка була показана публіці 1943 року, від того часу королева відвідувала всі Королівські Віндзорські кінні виставки.

Нагадаємо, минулого року через жалобу за принцем Філіпом палац вперше за багато років не представив нове фото Єлизавети II. Сьогодні Її Величність проводить свій день народження у маєтку в Сандрінгемі, в котеджному будинку Вуд-Фарм, де раніше любила бувати разом із чоловіком Філіпом.

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