Королева Єлизавета II та її син Чарльз: зворушливі фото із сімейного архіву

Сьогодні під час першого офіційного звернення до нації король Чарльз III віддав шану своїй покійній матері королеві Єлизаветі II.

Чарльз III, який автоматично став королем після смерті своєї матері, звернувся до нації сьогодні.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Через кілька годин після прибуття до Лондона, до Букінгемського палацу, у п'ятницю Чарльз виступив зі своєю першою промовою:

"Сьогодні я звертаюся до вас з почуттям глибокої скорботи. Протягом усього свого життя Її Величність Королева — моя улюблена Мати — була джерелом натхнення і прикладом для мене і всієї моєї родини, і ми у великому обов'язку перед нею, який тільки може бути у будь-якої сім'ї, за її любов, прихильність, керівництво, розуміння та приклад.

Окрім особистого горя, яке відчуває вся моя сім'я, ми також поділяємо з багатьма з вас у Сполученому Королівстві, у всіх країнах, де королева була главою держави, у Співдружності та у всьому світі, глибоке почуття вдячності за більш ніж 70 років, протягом яких моя Мати, як Королева, служила людям стількох народів", - говорив король Чарльз III.

Після таких зворушливих слів хочеться згадати теплі фотографії Чарльза та його мами з дитинства тоді лише принца, а тепер уже короля.

15 грудня 1948 року, принцеса Єлизавета зображена зі своїм першим сином, принцом Чарльзом, у Букінгемському палаці після його хрещення у Лондоні.

Принцеса Єлизавета II із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

18 липня 1949 року принцеса Єлизавета розважає свого восьмимісячного сина принца Чарльза, рахуючи на спеціальній іграшці збоку його ліжечка у Віндлшем-Мур, літньої резиденції принцеси та її чоловіка, герцога Единбурзького.

Принцеса Єлизавета II із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

22 листопада 1950 року на фото принцеса Єлизавета, яка спостерігає з тераси в саду свого лондонського будинку і щось показує своєму синові принцу Чарльзу.

Принцеса Єлизавета II із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

10 квітня 1949 року принц Чарльз фотографується зі своєю матір'ю, принцесою Єлизаветою в Букінгемському палаці.

Принцеса Єлизавета II із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

А це 1961 рік, королева Єлизавета II та її син принц Чарльз їдуть верхи територією Віндзорського замку. Королева верхи на султані, чистокровному коні, подарованого їй 1959 року президентом Пакистану. Принц на Мейфлауер, 11-річній поні.

Королева Єлизавета II із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

2 червня 2003 року на фото знято три покоління британської королівської родини: королева Єлизавета II, її старший син Чарльз, принц Уельський та його старший син, принц Вільям, позують фотографу в Кларенс-Хаусі в Лондоні.

Королева Єлизавета II із сином Чарльзом та онуком Вільямом / Фото: Associated Press

9 квітня 2005 року королева Єлизавета II розмовляє з принцом Чарльзом та його нареченою Каміллою, герцогинею Корнуольською, коли вони залишають каплицю Святого Георгія у Віндзорі після церковного благословення їхнього громадянського весілля.

Королева Єлизавета II із сином Чарльзом та невісткою Каміллою / Фото: Associated Press

Принц Чарльз та принцеса Анна тренують своїх вихованців-коней під пильним наглядом королеви Єлизавети II та герцога Единбурзького під час літніх канікул королівської родини 15 серпня 1995 року у замку Балморал у Шотландії.

Королева Єлизавета II із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

19 грудня 1965 року на фото королівська родина на території Віндзорського замку. Королева та принц Філіпп стоять зі своїми дітьми (зліва направо: принц Чарльз, 17 років), принцеса Анна, 15 років, і принц Ендрю, 5 років. У візку сидить принц Едвард, якому 1 рік).

Королева Єлизавета II із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

Британський принц Чарльз віддає шану своїй матері королеві Єлизаветі II у Королівському Альберт-холі в Лондоні 21 квітня 2018 року, на концерті, присвяченому її 92-річчю.

Королева Єлизавета II із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

А це останній вихід королеви Єлизавети ІІ з Чарльзом на балкон Букінгемського палацу під час святкування її платинового ювілею правління у червні 2022 року.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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