Королева Єлизавета II та її син Чарльз: зворушливі фото із сімейного архіву

Сьогодні під час першого офіційного звернення до нації король Чарльз III віддав шану своїй покійній матері королеві Єлизаветі II.
Чарльз III, який автоматично став королем після смерті своєї матері, звернувся до нації сьогодні.
Через кілька годин після прибуття до Лондона, до Букінгемського палацу, у п'ятницю Чарльз виступив зі своєю першою промовою:
"Сьогодні я звертаюся до вас з почуттям глибокої скорботи. Протягом усього свого життя Її Величність Королева — моя улюблена Мати — була джерелом натхнення і прикладом для мене і всієї моєї родини, і ми у великому обов'язку перед нею, який тільки може бути у будь-якої сім'ї, за її любов, прихильність, керівництво, розуміння та приклад.
Окрім особистого горя, яке відчуває вся моя сім'я, ми також поділяємо з багатьма з вас у Сполученому Королівстві, у всіх країнах, де королева була главою держави, у Співдружності та у всьому світі, глибоке почуття вдячності за більш ніж 70 років, протягом яких моя Мати, як Королева, служила людям стількох народів", - говорив король Чарльз III.
Після таких зворушливих слів хочеться згадати теплі фотографії Чарльза та його мами з дитинства тоді лише принца, а тепер уже короля.
15 грудня 1948 року, принцеса Єлизавета зображена зі своїм першим сином, принцом Чарльзом, у Букінгемському палаці після його хрещення у Лондоні.
18 липня 1949 року принцеса Єлизавета розважає свого восьмимісячного сина принца Чарльза, рахуючи на спеціальній іграшці збоку його ліжечка у Віндлшем-Мур, літньої резиденції принцеси та її чоловіка, герцога Единбурзького.
22 листопада 1950 року на фото принцеса Єлизавета, яка спостерігає з тераси в саду свого лондонського будинку і щось показує своєму синові принцу Чарльзу.
10 квітня 1949 року принц Чарльз фотографується зі своєю матір'ю, принцесою Єлизаветою в Букінгемському палаці.
А це 1961 рік, королева Єлизавета II та її син принц Чарльз їдуть верхи територією Віндзорського замку. Королева верхи на султані, чистокровному коні, подарованого їй 1959 року президентом Пакистану. Принц на Мейфлауер, 11-річній поні.
2 червня 2003 року на фото знято три покоління британської королівської родини: королева Єлизавета II, її старший син Чарльз, принц Уельський та його старший син, принц Вільям, позують фотографу в Кларенс-Хаусі в Лондоні.
9 квітня 2005 року королева Єлизавета II розмовляє з принцом Чарльзом та його нареченою Каміллою, герцогинею Корнуольською, коли вони залишають каплицю Святого Георгія у Віндзорі після церковного благословення їхнього громадянського весілля.
Принц Чарльз та принцеса Анна тренують своїх вихованців-коней під пильним наглядом королеви Єлизавети II та герцога Единбурзького під час літніх канікул королівської родини 15 серпня 1995 року у замку Балморал у Шотландії.
19 грудня 1965 року на фото королівська родина на території Віндзорського замку. Королева та принц Філіпп стоять зі своїми дітьми (зліва направо: принц Чарльз, 17 років), принцеса Анна, 15 років, і принц Ендрю, 5 років. У візку сидить принц Едвард, якому 1 рік).
Британський принц Чарльз віддає шану своїй матері королеві Єлизаветі II у Королівському Альберт-холі в Лондоні 21 квітня 2018 року, на концерті, присвяченому її 92-річчю.
А це останній вихід королеви Єлизавети ІІ з Чарльзом на балкон Букінгемського палацу під час святкування її платинового ювілею правління у червні 2022 року.
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