Королева Єлизавета II таємно обговорила війну в Україні із начальником штабу оборони Великої Британії

Західні ЗМІ повідомляють, що королева Великої Британії провела таємну зустріч із начальником штабу оборони адміралом сером Тоні Радакіним.

Цього тижня у середу 95-річна королева Єлизавета II провела ще одну особисту зустріч після її недавнього одужання від COVID-19. Її Величність зустрілася з головнокомандувачем збройних сил Великої Британії, начальником штабу оборони адміралом сером Тоні Радакіним.

Зустріч відбулася у Віндзорському замку, але не була афішована та не було представлено нових фотографій. Повідомляється, що королева, яка очолює збройні сили, могла обговорити війну в Україні із адміралом сером Тоні, пише Hello!

Раніше монархиня продемонструвала свою підтримку народу України, пожертвувавши гроші до Комітету з надзвичайних ситуацій та закликавши допомогти українським біженцям.

Ми також розповідали, що Єлизавета II демонструє підтримку Україні прямо під час своїх аудієнцій. Нещодавно під час аудієнції з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо королева своїми діями показала, що підтримує нашу країну під час війни. Під час цієї зустрічі на столі біля Її Величності стояла ваза з композицією із синьо-жовтих квітів.

Королева Єлизавета II та Джастін Трюдо / Associated Press

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