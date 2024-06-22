Королева Єлизавета II тепло ставилася до принцеси Кейт: розкрито справжню причину

Кейт Міддлтон приєдналася до британської королівської родини 2011 року, коли вийшла заміж за принца Вільяма.
Головний редактор Daily Mail Річард Кей розповів про те, які у монархині та її невістки були насправді стосунки.
"Королева почала довіряти Кейт. Я не думаю, що вона справді комусь довіряла за першим враженням, але з Кейт і королевою все стало глибше, між ними виникла справжня "бабусина" прихильність".
Інша королівська експертка Інгрід Сьюард, поділилася своєю думкою з цього приводу, сказавши:
"Я думаю, королева побачила свою силу і побачила, що вона дбайлива людина, яка має дивовижну відданість обов'язку. Я думаю, Кейт дійсно оцінила б доброту і увагу, які королева надала їй, і вона краще, ніж будь-хто інший, знає, наскільки зайнята королева. Вона приділила час тому, щоб Кейт відчула, що її цінують".
Вважається, що Кейт (на той момент герцогиня Кембриджська) сформувала міцніший зв'язок із покійною монархинею після того, як вітала трьох своїх дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту принца Луї, і доклала чималих зусиль, щоб залучити Єлизавету II до їхнього життя.
Виступаючи у документальному фільмі "Queen at 90" у 2016 році, Кейт сказала:
"Це щось особливе, коли в нашій родині з'явилася нова маленька дівчинка. Дуже пощастило, що Джордж має молодшу сестру. Королева була дуже рада, що це маленька дівчинка, і я думаю, як тільки ми повернулися сюди, до Кенсінгтонського палацу, вона була однією з наших перших відвідувачок тут. Я думаю, вона дуже любить Шарлотту і завжди стежить за тим, що вона задумала. Джорджу лише два з половиною роки, і він називає її "ган-ган". Коли ми їдемо, вона завжди залишає невеликий подарунок або щось у їхній кімнаті, і це, я думаю, просто показує її любов до своєї родини", - казала герцогиня Кембриджська.
Зараз, коли Кетрін переживає непрості часи і лікується від раку, їй була б дуже доречна підтримка королеви. Але вона знайшла втіху у спілкуванні з королем Чарльзом III, у якого склалися з дружиною Вільяма теж дуже теплі стосунки.
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