Королева Єлизавета II тепло ставилася до принцеси Кейт: розкрито справжню причину

Головний редактор Daily Mail Річард Кей розповів про те, які у монархині та її невістки були насправді стосунки.

"Королева почала довіряти Кейт. Я не думаю, що вона справді комусь довіряла за першим враженням, але з Кейт і королевою все стало глибше, між ними виникла справжня "бабусина" прихильність".

Інша королівська експертка Інгрід Сьюард, поділилася своєю думкою з цього приводу, сказавши:

"Я думаю, королева побачила свою силу і побачила, що вона дбайлива людина, яка має дивовижну відданість обов'язку. Я думаю, Кейт дійсно оцінила б доброту і увагу, які королева надала їй, і вона краще, ніж будь-хто інший, знає, наскільки зайнята королева. Вона приділила час тому, щоб Кейт відчула, що її цінують".

Герцогиня Кембриджська та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Вважається, що Кейт (на той момент герцогиня Кембриджська) сформувала міцніший зв'язок із покійною монархинею після того, як вітала трьох своїх дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту принца Луї, і доклала чималих зусиль, щоб залучити Єлизавету II до їхнього життя.

Виступаючи у документальному фільмі "Queen at 90" у 2016 році, Кейт сказала:

"Це щось особливе, коли в нашій родині з'явилася нова маленька дівчинка. Дуже пощастило, що Джордж має молодшу сестру. Королева була дуже рада, що це маленька дівчинка, і я думаю, як тільки ми повернулися сюди, до Кенсінгтонського палацу, вона була однією з наших перших відвідувачок тут. Я думаю, вона дуже любить Шарлотту і завжди стежить за тим, що вона задумала. Джорджу лише два з половиною роки, і він називає її "ган-ган". Коли ми їдемо, вона завжди залишає невеликий подарунок або щось у їхній кімнаті, і це, я думаю, просто показує її любов до своєї родини", - казала герцогиня Кембриджська.

Зараз, коли Кетрін переживає непрості часи і лікується від раку, їй була б дуже доречна підтримка королеви. Але вона знайшла втіху у спілкуванні з королем Чарльзом III, у якого склалися з дружиною Вільяма теж дуже теплі стосунки.

Король Чарльз та принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

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