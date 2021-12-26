Королева Єлизавета II у своїй різдвяній промові говорила і про доньку Меган та Гаррі

Королева Єлизавета II у своїй різдвяній промові говорила і про доньку Меган та Гаррі

У своїй різдвяній промові королева Єлизавета II сказала і про дочку принца Гаррі та Меган Маркл.

Зі своєю правнучкою Лілібет Діаною монархиня знайома лише онлайн, особисто вони ще жодного разу не бачилися через те, що принц Гаррі та його дружина Меган живуть у США та до Великої Британії після народження Лілі у червні 2021 року ще жодного разу не приїздили всі разом.

Але це не зупинило Єлизавету II дати рідкісний коментар про свою правнучку Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор під час свого щорічного різдвяного послання до народу.

Під час свого виступу монархиня згадала про поповнення в королівській сім'ї цього року, зокрема і про доньку Гаррі та Меган.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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"Дорослі, обтяжені турботами, іноді не бачать радості в простих речах, чого не скажеш про дітей. І для мене та моєї родини, навіть якщо цього року не буде одного знайомого сміху, Різдво буде радістю, оскільки ми матимемо можливість згадати і знову побачити диво святкового сезону очима наших маленьких дітей, з яких ми були раді вітати ще чотирьох цього року", — сказала Єлизавета ІІ.

Нагадаємо, крім дочки Сассекських на світ з'явилася третя дитина та перший син Зери та Майкла Тіндалл, син принцеси Євгенії – Август та дочка принцеси Беатріс – Сієнна.

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