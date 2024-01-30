Королева Єлизавета II уникала улюбленого кольору герцогині Меган у своєму гардеробі: причина може здивувати

Монархиня правила довгі 70 років і завжди обирала яскраве вбрання для своєї появи на публіку.

Її невістка, герцогиня Единбурзька Софі, якось пояснила публіці, чому Її Величність королева носила яскраві відтінки пальт та суконь. Це було зроблено для того, щоб на заході кожна людина могла побачити королеву. До того ж, вона мала досить скромний зріст – 1,63 см. Тому монархиня була стурбована питанням не залишитися непоміченою.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

А ось Меган, герцогиня Сассекська, коли приєдналася до королівської родини після весілля з принцом Гаррі 2018 року, навпаки, часто носила вбрання бежевих або інших не строкатих відтінків. У публічних інтерв'ю вже після того, як пара склала з себе королівські повноваження, вона пояснила, що робила це для того, щоб не затьмарювати інших членів сім'ї. Меган говорила, що відчувала, що вона не має іншого вибору, крім як змусити себе "злитися з натовпом", згадує express.

Королева Єлизавета II, 16 листопада 1961 року / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II та принцеса Анна / Фото: Getty Images

"Коли я була у Великій Британії, я рідко носила кольоровий одяг", — пояснила вона у фільмі Netflix. "Наскільки я розумію, ви ніколи не зможете носити той самий колір, що і Її Величність, якщо є груповий захід, але тоді вам також не слід носити той самий колір, що й інші, старші члени сім'ї", — казала Меган.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Герцогиня Сасекська / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекська 2019 року / Фото: Associated Press

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Associated Press

Хоча і тут герцогиня трохи лукавила, адже зараз, коли вона вільна носити все, що їй заманеться, Меган часто обирає вбрання бежевих, коричневих, чорних чи білих кольорів.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгемі з королівською родиною / Фото: Associated Press

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