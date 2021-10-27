Королева Єлизавета II скасувала ще один робочий захід

Стало офіційно відомо, що королева Єлизавета II прислухалася до рекомендації лікарів і не відвідає Конференцію ООН щодо зміни клімату у Глазго.

Букінгемський палац випустив заяву, в якій йдеться, що Єлизавета II не буде присутня на саміті COP26, який відбудеться в Глазго наприкінці цього місяця.

"Дотримуючись порад відпочивати, королева взяла на себе легкі обов'язки у Віндзорському замку. Її Величність з жалем вирішила, що не поїде до Глазго для участі у вечірньому прийомі COP26 у понеділок, 1 листопада. Її Величність розчарована тим, що не відвідає прийом, але виступить з відеозверненням до делегатів, що зберуться".

Королева Єлизавета II / Associated Press

Раніше у вівторок королева Єлизавета II провела аудієнцію із послом Республіки Корея із Віндзорського замку. Це була перша поява монархині на публіці після госпіталізації минулого тижня.

Також палац випустив заяву про те, що Її Величність тепер супроводжуватимуть її родичі на різних світських заходах або взагалі замінюватимуть її, в тому разі, якщо королева за станом здоров'я не зможе деякі з них відвідувати.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз / Associated Press

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