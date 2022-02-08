Королева Єлизавета II вийшла в світ з тростиною принца Філіпа

У день свого 70-річного ювілею правління королева Єлизавета II перебувала у Сандрінгемі.

Монархиня запросила гостей на чаювання і з'явилася перед ними у гарній блакитній сукні з вишивкою та дуже особливим аксесуаром у руках. Єлизавета II взяла тростину свого покійного чоловіка принца Філіпа, на згадку про герцога Единбурзького.

Королева Єлизавета II / Associated Press

На фотографіях, які були зроблені в бальному залі її резиденції в Норфолку, Єлизавета II була зазнімкована з тростиною з різьбленою ручкою з рогу. Як пише Hello!, письменник і телеведучий Джайлс Брандрет помітив, що королева насправді використала улюблену тростину герцога Единбурзького, якою він регулярно користувався, керуючи маєтком Сандрінгем.

Королева Єлизавета II з тростиною / Associated Press

Востаннє принца Філіпа фотографували з цією тростиною 2013 року, коли він відвідував найближчий заповідник після операції на черевній порожнині.

Принц Філіп з цією тростиною 2013 року / Getty Images

Герцог помер у віці 99 років 9 квітня 2021 року у Віндзорському замку, його похорон відбувся у каплиці Святого Георгія 17 квітня. Філіп та Єлизавета були у шлюбі понад 73 роки. А їхня історія кохання, впевнені, згодом ляже в основу не одного фільму.

Королева Єлизавета II з тростиною / Associated Press

Нагадаємо, королеву Єлизавету II вперше за довгий час з тростиною заскочили в жовтні 2021 року, коли вона разом із дочкою принцесою Анною відвідувала службу на День Подяки, присвячену сторіччю Королівського британського легіону (RBL) у Вестмінстерському абатстві.

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