Королева Єлизавета II вкрай рідко відвідуватиме публічні заходи: що сталося

Королева Єлизавета II пропустила великодню службу і джерела, наближені до британської королівської сім'ї, вважають, що тепер Її Величність буде вкрай рідко з'являтися на публічних заходах.
Видання Daily Mail повідомляє, що якесь джерело з палацу підтвердило цю інформацію. В останні місяці Букінгемський палац був змушений в останню хвилину зробити кілька заяв про те, що королева "нажаль" відмовилася від участі у заходах через проблеми з мобільністю. Згідно з новою стратегією, тепер помічники Її Величності підтверджуватимуть її присутність тільки в день заходу. Більшість публічних подій Єлизавета II відвідувати не буде через похилий вік та проблеми з мобільністю.
Про те, що монархині важко пересуватися вже давно говорили, також передбачалося, що Єлизавета II не хоче з'являтися на публіці в інвалідному візку, як це робила свого часу її молодша сестра принцеса Маргарет.
Під час її рекордного 70-річного правління присутність королеви на більшості заходів планувалася за місяці і часто оголошувалась публічно за кілька тижнів. У четвер, 21 квітня, королеві виповниться 96 років і тепер її присутність на заходах буде скоріше бонусом, а не гарантією.
Нагадаємо, син королеви та її головний спадкоємець – принц Чарльз, замінив монархиню на церковній службі у четвер, яку він відвідав разом зі своєю дружиною герцогинею Корнуольською.
Нагадаємо, останній публічний виступ Єлизавети ІІ відбувся 29 березня 2022 року, вона відвідала службу пам'яті на честь її покійного чоловіка герцога Единбурзького.
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