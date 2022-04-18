Королева Єлизавета II вкрай рідко відвідуватиме публічні заходи: що сталося

Королева Єлизавета II пропустила великодню службу і джерела, наближені до британської королівської сім'ї, вважають, що тепер Її Величність буде вкрай рідко з'являтися на публічних заходах.

Видання Daily Mail повідомляє, що якесь джерело з палацу підтвердило цю інформацію. В останні місяці Букінгемський палац був змушений в останню хвилину зробити кілька заяв про те, що королева "нажаль" відмовилася від участі у заходах через проблеми з мобільністю. Згідно з новою стратегією, тепер помічники Її Величності підтверджуватимуть її присутність тільки в день заходу. Більшість публічних подій Єлизавета II відвідувати не буде через похилий вік та проблеми з мобільністю.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Про те, що монархині важко пересуватися вже давно говорили, також передбачалося, що Єлизавета II не хоче з'являтися на публіці в інвалідному візку, як це робила свого часу її молодша сестра принцеса Маргарет.

Під час її рекордного 70-річного правління присутність королеви на більшості заходів планувалася за місяці і часто оголошувалась публічно за кілька тижнів. У четвер, 21 квітня, королеві виповниться 96 років і тепер її присутність на заходах буде скоріше бонусом, а не гарантією.

Нагадаємо, син королеви та її головний спадкоємець – принц Чарльз, замінив монархиню на церковній службі у четвер, яку він відвідав разом зі своєю дружиною герцогинею Корнуольською.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Нагадаємо, останній публічний виступ Єлизавети ІІ відбувся 29 березня 2022 року, вона відвідала службу пам'яті на честь її покійного чоловіка герцога Единбурзького.

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