Королева Єлизавета II вперше розповіла про проблеми зі здоров'ям

Вчора Її Величність королева Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після короткого періоду ізоляції, пов'язаної з пандемією.

Єлизавета II провела зустріч із новим міністром оборони генерал-майором Елдоном Мілларом та його попередником контр-адміралом Джеймсом Маклаудом у Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II / Associated Press

На сайті ITV News з'явилося відео, в якому королева Єлизавета II вітає військових, у ролику монархиня заскочена з тростиною в руках, і коментує, що зараз має деякі труднощі з пересуванням. Це засмучує, але не дивує, адже через два місяці Єлизаветі II виповниться вже 96 років, як не крути, а вік почесний. Її чоловік принц Філіп ще за життя жартував, що вже почав розвалюватися до цих років. А королева жартує, що "не може нормально ходити".

Проте монархиня мала гарний вигляд, була в зеленій сукні з принтом і з плісованим подолом, до якої підібрала більш зручні і м'які шкіряні туфлі на невисоких підборах (зазвичай монархиня взуває туфлі від Anello & Davide).

Королева Єлизавета II / Associated Press

Коли військові прибули королева сказала їм: "О, я тут! Доброго ранку". А контр-адмірал Маклауд при зустрічі сказав: "Добре. Я вітаю вас з початком вашого ювілейного року", на що королева відповіла: "О, дуже вам дякую. Це дуже люб'язно". Гості розповіли королеві, що на них гарчав собака королеви, доргі на прізвисько Кенді, коли вони йшли замком.

Контр-адмірал Маклеод сказав: "Я помітив, що Кенді охороняє вас, тому що, коли ми йшли коридором, вона не збиралася підпускати нас до вас". Генерал-майор Міллар погодився: "Вона трохи загарчала, коли ми увійшли". Королева відповіла: "О, правда? ... Зазвичай вона не гарчить", на що контр-адмірал Маклауд пожартував: "Вона явно може бачити нас наскрізь".

Королева Єлизавета II / Associated Press

Нагадаємо, поява королеви на публіці відбулася після того, як її середньому синові принцу Ендрю вдалося врегулювати судове питання у справі із сексуального насильства, в якому його звинувачувала громадянка США. Тепер кажуть, що саме монархиня допоможе Ендрю виплатити значну суму компенсації.

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