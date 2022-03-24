Королева Єлизавета II вперше з'явилася на обкладинці британського Vogue

Цього року королева Єлизавета ІІ святкує платиновий ювілей правління.

У зв'язку з пам'ятною датою британський журнал Vogue вперше опублікував фотографію монархині на обкладинці квітневого номера.

Обкладинку опублікували на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

"Квітневий номер #BritishVogue віддає данину поваги королеві спеціальною обкладинкою. Оскільки Її Величність стає першою британською монархинею в історії, яка святкує платиновий ювілей, квітневий номер присвячений унікальним стосункам Vogue з королівською сім'єю і містить рідкісні зображення з архіву Vogue House. Повна версія з'явиться у газетних кіосках у вівторок, 29 березня". Зазначимо, що у квітні Єлизаветі II виповниться також 96 років.

Знімок зроблений 1957 року чоловіком сестри королеви принцеси Маргарет- Ентоні Армстронгом Джонсом. Королева носить державну діадему Георга IV на фотографії, яка була зроблена приблизно під час її десятої річниці весілля з принцом Філіпом.

Це не вперше, коли у публікації фігурує королівська родина. 2016 року герцогиня Кембриджська стала зіркою обкладинки журналу Vogue, представивши випуск, присвячений сторіччю видання.

А 2019 року герцогиня Сассекська редагувала випуск як запрошена гостя. На її обкладинці були зображені жінки, яких вона назвала "силами змін", зокрема, екоактивістка Грета Тунберг.

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