Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Королева Єлизавета II заборонила Меган та Гаррі фотографувати свою першу зустріч із правнучкою Лілібет

Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Королева Єлизавета II заборонила Меган та Гаррі фотографувати свою першу зустріч із правнучкою Лілібет

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Королева заборонила Гаррі та Меган фотографувати момент, коли вона вперше зустрілася зі своєю правнучкою Лілібет.

Принца Гаррі та герцогиню Меган одразу попередили, що у Великій Британії у дні святкування платинового ювілею королеви їм не вдасться знімати матеріал для Netflix.

Меган та Гаррі / © Associated Press
Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Стало відомо, що королева Єлизавета II заборонила Гаррі і Меган приводити фотографа до Віндзорського замку, щоб сфотографувати момент зустрічі Її Величності з правнучкою Лілібет, якій 4 червня виповнився рік, пише The Sun.

Пара хотіла запросити приватного фотографа, щоб зняти свою першу особисту зустріч, але їм сказали "ні". Ймовірно, цим фотографом міг стати Мішан Гарріман, який був присутній на святкуванні дня народження Лілібет та поділився у своєму акаунті в Instagram її першим портретним фото.

Лілібет / © instagram.com/misanharriman
Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

Були побоювання, що будь-які фотографії королеви та Лілібет, зроблені фотографом пари, будуть передані американським телевізійним мережам. І ці побоювання не безпідставні, адже Сассекси дуже щільно співпрацюють з американськими журналістами, буквально розповідаючи все про своє життя в королівській родині.

Королева Єлизавети II / © Getty Images
Королева Єлизавети II / Фото: Getty Images

Читайте також:

69 років тому коронували Єлизавету Другу: як тоді пройшла церемонія

69 років тому коронували Єлизавету Другу: як тоді пройшла церемонія
Наступна публікація