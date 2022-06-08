Королева Єлизавета II заборонила Меган та Гаррі фотографувати свою першу зустріч із правнучкою Лілібет

Королева заборонила Гаррі та Меган фотографувати момент, коли вона вперше зустрілася зі своєю правнучкою Лілібет.

Принца Гаррі та герцогиню Меган одразу попередили, що у Великій Британії у дні святкування платинового ювілею королеви їм не вдасться знімати матеріал для Netflix.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Стало відомо, що королева Єлизавета II заборонила Гаррі і Меган приводити фотографа до Віндзорського замку, щоб сфотографувати момент зустрічі Її Величності з правнучкою Лілібет, якій 4 червня виповнився рік, пише The Sun.

Пара хотіла запросити приватного фотографа, щоб зняти свою першу особисту зустріч, але їм сказали "ні". Ймовірно, цим фотографом міг стати Мішан Гарріман, який був присутній на святкуванні дня народження Лілібет та поділився у своєму акаунті в Instagram її першим портретним фото.

Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

Були побоювання, що будь-які фотографії королеви та Лілібет, зроблені фотографом пари, будуть передані американським телевізійним мережам. І ці побоювання не безпідставні, адже Сассекси дуже щільно співпрацюють з американськими журналістами, буквально розповідаючи все про своє життя в королівській родині.

Королева Єлизавети II / Фото: Getty Images

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