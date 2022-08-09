Королева Єлизавета II "забракувала" ім'я, яким хотіли назвати її онуку принцесу Беатріс

Вчора ми вітали принцесу Беатріс Йоркську з днем народження. Їй виповнилося 34 роки. Мало хто знає, що ім'я, яким її хотіли назвати спочатку, було зовсім іншим, але втрутилася королева.

Коли Сара Йоркська та принц Ендрю вперше стали батьками, вони майже два тижні не озвучували ім'я своєї новонародженої дочки. Виявилося, що довго не могли узгодити ім'я з Її Величністю королевою.

Сара Йоркська та принц Ендрю з дочкою Беатріс / Фото: Associated Press

Сара дуже хотіла назвати свою дочку принцесою Аннабель, але, на думку королеви Єлизавети II, це ім'я було невідповідним, пише Mirror. Тоді монархиня запропонувала ім'я Беатріс, черпаючи натхнення з імені молодшої дочки своєї прапрабабусі королеви Вікторії. Це ім'я припало до душі Сарі та Ендрю і незабаром ім'я новонародженої принцеси було оголошено публіці.

А ось коли мамою стала принцеса Беатріс, вона теж довго тримала інтригу і майже за два тижні повідомила, що назвала дочку Сієнна Елізабет (друге ім'я очевидно було обрано на честь королеви). Це ім'я монархові сподобалося з першої спроби.

Принцеса Беатріс та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що герцогиня Кейт хотіла дати своєму первістку — принцу Джорджу — зовсім інше ім'я. А принц Чарльз хотів інакше назвати первістка принца Вільяма.

Читайте також: