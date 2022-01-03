Королева Єлизавета II зробила особливий подарунок своїй невістці герцогині Корнуольській

За кілька годин до настання 2022 року королева Єлизавета II нагородила свою невістку герцогиню Корнуольську Каміллу званням королівської леді Благороднійшого ордена Підв'язки. Призначення набуло чинності 1 січня.

Лицарів Підв'язки особисто обирає королева серед тих, хто обіймав державні посади, і тих, хто зробив певний внесок у національне життя, або тих, хто особисто служив королеві. Такі почесті виявляються подарунком Єлизавети II, без необхідності поради прем'єр-міністра.

Таким чином, герцогиня Корнуольська приєдналася до обраної групи королівських леді Ордена Підв'язки. Принцеса Анна – дочка Єлизавети II – була призначена королівською леді 1994 року, а двоюрідна сестра королеви – принцеса Олександра отримала цю нагороду 2003 року. Також серед членів королівської сім'ї є п'ять королівських лицарів Підв'язки – герцог Кентський, герцог Глостерський, герцог Йоркський, граф Вессекський та герцог Кембриджський.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

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Благородний Орден Підв'язки, заснований королем Едуардом III 1348 року, вважається найвищою британською цивільною та військовою нагородою, пише Hello!

Щороку у червні відбувається святкування Дня Ордену Підв'язки. На заході присутня королева та її лицарі, вони постають у парадному оксамитовому одязі, блискучих відзнаках та капелюхах з пір'ям. Процесію супроводжують оркестр та кавалери ордену.

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