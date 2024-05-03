Королева Єлизавета II зробила особливо цінний подарунок принцесі Шарлотті: що це було

Принцеса Шарлотта Уельська відсвяткувала 2 травня дев'ятиріччя. Одним із найцінніших подарунків, які колись отримувала дочка Кейт та Вільяма, став подарунок від її прабабусі – королеви Єлизавети II.

Це був історичний подарунок, який спричинив серйозні зміни в лінії престолонаслідування. Зараз принцеса Шарлотта посідає третє місце в лінії наступності після свого старшого брата принца Джорджа та батька принца Вільяма.

Королева Єлизавета II на церемонії хрещення принцеси Шарлотти 2015 року / Фото: Getty Images

2013 року, у рік народження принца Джорджа, покійна королева Єлизавета II оновила королівські закони і згідно з новими правилами діти, народжені в королівській родині, матимуть рівні права незалежно від їхньої статі.

Саме тому принцеса Шарлотта, яка народилася 2015 року в черзі на престол, стоїть перед своїм молодшим братом принцом Луї, народженим 2018 року.

Принцеса Шарлотта з братом Луї / Фото: Associated Press

До речі, Шарлотта отримала при народженні своє друге ім'я Єлизавета – на честь прабабусі та третє – Діана – на честь бабусі.

Принцеса Шарлотта та королева Єлизавета II

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про королівських дітей, яких назвали на честь Єлизавети ІІ.

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