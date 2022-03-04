Королева Єлизавета II зробила щедру пожертву на допомогу Україні

Члени британської королівської родини також підтримують Україну.

У твітері організація, що об'єднує 15 великих британських благодійних організацій для швидкої координації реагування на інциденти за кордоном, подякували Її Величності, зазначивши обліковий запис королівської родини. Вони написали: "Велике дякуємо Її Величності Королеві за те, що вона продовжує підтримувати Комітет з надзвичайних ситуацій та робить щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. @RoyalFamily #UkraineAppeal".

Раніше принц Чарльз та герцогиня Корнуольська відвідали Український католицький собор у Лондоні, де помолилися за Україну. Принц Чарльз звернувся до запрошених гостей із української громади Великої Британії із сердечним зверненням.

"Я повинен сказати, що ми з дружиною були глибоко зворушені всім, що ми почули сьогодні під час нашого візиту, і, насамперед, надзвичайною хоробрістю, великодушністю та стійкістю української громади перед обличчям такої воістину жахливої агресії", — сказав принц Уельський.

Принц Чарльз із дружиною Каміллою / Getty Images

Чарльз розповів про війну в Україні у вівторок під час церемонії надання статусу міста Саутенд-он-Сі в Ессексі. Виступаючи перед гостями заходу, Чарльз сказав, що демократичні цінності в Україні зазнають нападів "самим безсовісним чином".

А президент України Володимир Зеленський особисто подякував герцогу та герцогині Кембриджським за послання підтримки.

Володимир та Олена Зеленські з принцом Вільямом та герцогинею Кетрін / Associated Press

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