Королева Єлизавета II зустрілася з Джастіном Трюдо, який приїхав до Британії обговорити війну в Україні

Королева Єлизавета II зустрілася з Джастіном Трюдо, який приїхав до Британії обговорити війну в Україні

Королева Єлизавета II провела свою першу особисту аудієнцію з прем'єр-міністром Канади після одужання від коронавірусу.

Монархиня поговорила з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Віндзорському замку. Пан Трюдо перебував у Великій Британії для переговорів про війну в Україні з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Королева Єлизавета II та Джастін Трюдо / Associated Press

Востаннє Її Величність зустрічалася з канадським політиком у червні 2021 року на прийомі з нагоди відкриття саміту G7 у The Eden Project у Корнуоллі. До них приєдналися герцог та герцогиня Кембриджські, принц Чарльз та герцогиня Корнуольська, а також інші світові лідери.

Королева Єлизавета II, як відомо, підтримує народ України та раніше зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України.

Королева Єлизавета II та Джастін Трюдо / Associated Press

Читайте також: