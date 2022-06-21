Королева Єлизавета II зворушливо привітала принца Вільяма з ювілеєм

Королева Єлизавета II привітала свого онука принца Вільяма, який перебуває другим у черзі на трон, з його 40-річчям. Монархиня опублікувала в акаунті в Instagram кілька фотографій, зокрема і дитячих кадрів з принцом.

У підписі під фотографіями королева написала: "Вітаємо герцога Кембриджського з 40-річчям! Принц Вільям Артур Філіп Луї — старший син принца Уельського та Діани, принцеси Уельської. Він народився о 21:03 21 червня 1982 року в лікарні Святої Марії, у Паддінгтоні, в Лондоні. У бюлетені, розміщеному на воротах Букінгемського палацу, повідомлялося, що він важив 7 фунтів 1 1/2 унції. Дізнайтеся більше про життя другого в черзі на престол, перейшовши за посиланням у нашій біографії", — зазначено в підписі.

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До речі, відсвяткувати ювілей герцог Кембриджський планує у родинному колі у Віндзорі або Сандрінгемі під час літніх канікул. Його бабуся, напевно, буде присутня на святковій вечері.

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Принц Чарльз, батько принца Вільяма, також привітав старшого сина зі святом.

"Вітаємо герцога Кембриджського з 40-річчям!", — коротко написано в акаунті Чарльза та його дружини герцогині Корнуольської.

Раніше в нашому матеріалі ми докладніше розповідали про те, яку роль відведено принцові Вільяму зараз. Герцог Кембриджський бере на себе дедалі більше королівських обов'язків, готуючись до свого можливого сходження на престол.

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Принц Гаррі, брат принца Вільяма, поки що мовчить. Між братами вже якийсь час триває ворожнеча.

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