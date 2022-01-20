Королева Єлизавета II зворушливо привітала Софі Вессекську з днем народження

20 січня графині Софі Вессекській виповнилося 57 років.

Королева Єлизавета II поділилася зворушливою фотографією та посланням з нагоди 57-річчя Софі у своєму акаунті у твітері. На знімку графиня обіймає цуценя під час відвідування Національного центру собак-поводирів у Лімінгтон-Спа минулого року.

Підпис до знімку говорить: "Вітаємо сьогодні графиню Вессекську з днем народження!".

Софі взяла на себе роль покровительки собак-поводирів від двоюрідної сестри королеви, принцеси Олександри, у липні 2022 року, сама принцеса була патроном від 1954 року.

Wishing The Countess of Wessex дуже Happy Birthday today! pic.twitter.com/qRUoamAj7x — The Royal Family (@RoyalFamily) January 20, 2022

Софі Ріс-Джонс стала членом королівської родини 1999 року, коли вийшла заміж за молодшого сина королеви – принца Едварда. На рахунку її покровительств близько 70 благодійних організацій, графиня дуже любить свою роботу і бездоганно її виконує. Єлизавета II любить Софі за таку самовідданність.

Графиня Софі / Getty Images

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