- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 480
- Час на прочитання
- 2 хв
Королева Єлизавета II була проти: принцесу Беатріс хотіли назвати зовсім іншим ім’ям
Нещодавно принцеса Беатріс відсвяткувала своє 37-річчя. Вона народилася 1988 року і її батьки — Сара Йоркська та принц Ендрю спершу обрали для своєї дочки зовсім інше ім’я.
Через багато років стало відомо, що королева Єлизавета II була проти, щоб принцесі дали ім’я, яке придумали її батьки.
У Сари Фергюсон та принца Ендрю народилася дочка 8 серпня 1988 року. Однак її ім’я не було розкрите публіці протягом двох тижнів після її народження.
На той час країна затамувала подих і чекала, коли стане відомо ім’я нового члена королівської родини, який на той момент був п’ятим у черзі на престол, пише Daily Mail.
А коли ім’я нарешті було розкрите, це стало сюрпризом для букмекерів та усієї країни. Ніхто не очікував, що 1988 року новонароджену принцесу назвуть Беатріс.
Насправді, багато людей вже у травні того року були впевнені, що дівчинку назвуть Аннабель. Також серед претенденток були імена Шарлотта та Вікторія. На ім’я Беатріс не було зроблено жодної ставки у двох найбільших букмекерських конторах того часу.
Газетярам стало відомо, що Сара та Ендрю хотіли назвати дочку Аннабель, але ім’я не припало до душі королеві Єлизаветі II. У результаті королева запропонувала ім’я Беатріс, яке було ім’ям молодшої дитини королеви Вікторії. Воно походить від латинського «той, хто приносить радість». Це ім’я було досить королівським і досить незвичайним, тому було вирішено назвати дитину саме так.
Зазначимо, зараз Беатріс вже мати двох дочок, яким вона дала гарні імена — Сієнна та Афіна.