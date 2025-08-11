Королева Єлизавета II була проти: принцесу Беатріс хотіли назвати зовсім іншим ім’ям

Сара Фергюсон і принц Ендрю з дочкою Беатріс / © Associated Press

Через багато років стало відомо, що королева Єлизавета II була проти, щоб принцесі дали ім’я, яке придумали її батьки.

У Сари Фергюсон та принца Ендрю народилася дочка 8 серпня 1988 року. Однак її ім’я не було розкрите публіці протягом двох тижнів після її народження.

Маленька принцеса Беатріс на руках у матері Сари / © Associated Press

На той час країна затамувала подих і чекала, коли стане відомо ім’я нового члена королівської родини, який на той момент був п’ятим у черзі на престол, пише Daily Mail.

А коли ім’я нарешті було розкрите, це стало сюрпризом для букмекерів та усієї країни. Ніхто не очікував, що 1988 року новонароджену принцесу назвуть Беатріс.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Сара Фергюсон/Instagram

Насправді, багато людей вже у травні того року були впевнені, що дівчинку назвуть Аннабель. Також серед претенденток були імена Шарлотта та Вікторія. На ім’я Беатріс не було зроблено жодної ставки у двох найбільших букмекерських конторах того часу.

Газетярам стало відомо, що Сара та Ендрю хотіли назвати дочку Аннабель, але ім’я не припало до душі королеві Єлизаветі II. У результаті королева запропонувала ім’я Беатріс, яке було ім’ям молодшої дитини королеви Вікторії. Воно походить від латинського «той, хто приносить радість». Це ім’я було досить королівським і досить незвичайним, тому було вирішено назвати дитину саме так.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Зазначимо, зараз Беатріс вже мати двох дочок, яким вона дала гарні імена — Сієнна та Афіна.