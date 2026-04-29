Королева Єлизавета II і її державні візити до США: згадуємо, як це було
Лише три британські монархи здійснили офіційні державні візити до США і король Чарльз III став третім.
Журнал People згадує, як королева Єлизавета II здійснила чотири офіційні державні візити до США за 70 років свого правління, що охоплюють 14 президентських адміністрацій. Вона також здійснила кілька неофіційних поїздок до США, зокрема і 10-денне турне Західним узбережжям 1983 року, яке включало відвідування «Ранчо дель Сьєло», колишньої резиденції президента Рональда Рейгана та першої леді Ненсі Рейган.
Король Георг VI відвідує президента Франкліна Д. Рузвельта (1939 рік)
У червні 1939 року король Георг VI увійшов в історію як перший британський монарх, що ступив на американську землю, коли він прибув до Вашингтона з чотириденним візитом зі своєю дружиною Єлизаветою.
Під час поїздки королівське подружжя відвідало Вашингтон і Нью-Йорк, де взяло участь в офіційній державній вечері в Білому домі, а також у більш камерній вечері з президентом Франкліном Д. Рузвельтом і першою леді Елеонорою Рузвельт у їхньому маєтку Спрінгвуд у Гайд-Парку, штат Нью-Йорк. Під час пікніка у котеджі Топ-Котедж Рузвельт пригощав короля та королеву хот-догами.
Королева Єлизавета II відвідує президента Дуайта Д. Ейзенгауера (1957 рік)
Королева Єлизавета II та принц Філіп, герцог Единбурзький, провели в Білому домі разом з Дуайтом Д. Ейзенгауером та першою леді Мемі Ейзенгауер чотири дні у жовтні 1957 року. За даними Історичної асоціації Білого дому, це був другий випадок, коли британський монарх ночував у Білому домі.
Королева Єлизавета II відвідує президента Джеральда Форда (1976 рік)
Королева Єлизавета та принц Філіп здійснили другий державний візит до США у липні 1976 року, щоб відзначити 200-річчя від дня народження країни разом із президентом Джеральдом Фордом.
Під час своєї шестиденної поїздки члени королівської родини відвідали Філадельфію, Вашингтон, округ Колумбія, Вірджинію, Нью-Йорк, Коннектикут та Массачусетс, а також взяли участь у державній вечері у Білому домі.
Королева Єлизавета II відвідує президента Джорджа Буша-старшого (1991 рік)
Королева Єлизавета та принц Філіп здійснили свій третій державний візит у США у травні 1991 року для зустрічі з президентом Джорджем Бушем-старшим та першою леді Барбарою Буш.
Під час 13-денної поїздки королева вперше відвідала матч Головної ліги бейсболу та стала першою британською монархинею, яка виступила на спільному засіданні Конгресу.
Королева Єлизавета II відвідує президента Джорджа Буша-молодшого (2007 рік)
Королеву Єлизавету та принца Філіпа приймали президент Джордж Буш-молодший та перша леді Лора Буш під час їхнього четвертого та останнього державного візиту до США у травні 2007 року.
Виступаючи в Білому домі, Буш помилково заявив, що королева відзначала двохсотліття країни 1776 року, а не 1976 року.
Наступного вечора на державній вечері вона пожартувала з цієї помилки. «Пане президенте, я подумувала почати цей тост зі слів: „Коли я була тут у 1776 році“, але, гадаю, не варто».
Король Чарльз III та королева Камілла (2026 рік)
Король Чарльз та королева Камілла розпочали свій чотириденний візит до США у понеділок, 27 квітня. У рамках чотириденної поїздки вони відвідають Вашингтон, округ Колумбія, Вірджинію та Нью-Йорк, а король Чарльз, слідуючи приклад своєї матері вже виступив перед Конгресом.