Герцогиня Йоркська з маленькою дочкою принцесою Єлизаветою / © Getty Images

Сто років тому, у січні 1926 року, Єлизавета, герцогиня Йоркська, була на п’ятому місяці вагітності своєю першою дитиною — принцесою Єлизаветою і їй дивом вдалося зберегти цю вагітність.

Справа в тому, що 25-річна герцогиня Йоркська та майбутня королева-мати потрапила в серйозну автомобільну аварію під час першої вагітності, її відкинуло на підлогу лімузина з шофером, в якому вона їхала, і вона дивом уникла викидня.

Герцог і герцогиня Йоркські з маленькою донькою принцесою Єлизаветою / © Getty Images

Як згадує Daily Mail безрозсудний водій обігнав і підрізав машину, в якій пересувалася Єлизавета, коли вона наближалася до крикетного стадіону Лордс на півночі Лондона на шляху додому після візиту до друзів у Гемпстеді. А її шофер, намагаючись ухилитися, врізався в припаркований автобус. Герцогиня отримала забиті місця і була сильно зтурбована.

Як з’ясувалося пізніше, герцогиня, яка подорожувала одна, зазнала шоку, але не зазнала серйозних травм. Її вагітність трималася у секреті. Єлизавета переживала важкий період і двічі змінювала місце проживання напередодні пологів — спочатку вона залишила сімейний будинок Уайт Лодж у Річмонд-парку і переїхала до Керзона Гауса на Керзон-стріт, а потім оселилася в Гросвенор-сквер у Мейфері. Незабаром вона вирішила, що почуватиметься у більшій безпеці в лондонському будинку своїх батьків на сусідній Брутон-стріт, і переїхала туди — аварія лише посилила її побоювання щодо майбутньої події.

Герцогиня Йоркська з маленькою донькою принцесою Єлизаветою / © Getty Images

А Букінгемський палац, відмовившись підтвердити вагітність Єлизавети, всіляко намагався применшити масштаби подій. Було опубліковано заяву, в якій звинувачувався зовсім невинний водій автобуса, який стверджував, що його автобус зіткнувся з королівським лімузином, а не навпаки. Вони зарозуміло додали, що надто багато галасу було піднято через «дрібницю».

Маленька принцеса Єлизавета / © Getty Images

Пологи мали відбутися наприкінці квітня 1926 року, але на початку місяця королівські лікарі вирішили, що пологи слід стимулювати.

Маленька дівчинка — принцеса Єлизавета, якій у майбутньому судилося стати найдовгоправлячою правителькою країни — королевою Єлизаветою II, народилася після важких пологів шляхом кесаревого розтину о 2:40 ранку 21 квітня.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images