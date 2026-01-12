- Дата публікації
Королева Єлизавета II могла так і не народитися: як її мати герцогиня Йоркська потрапила в автомобільну аварію, будучи вагітна первістком
У квітні 2026 року виповнюється сто років від дня народження королеви Єлизавети II, яка не дожила до свого ювілею лише чотири роки.
Сто років тому, у січні 1926 року, Єлизавета, герцогиня Йоркська, була на п’ятому місяці вагітності своєю першою дитиною — принцесою Єлизаветою і їй дивом вдалося зберегти цю вагітність.
Справа в тому, що 25-річна герцогиня Йоркська та майбутня королева-мати потрапила в серйозну автомобільну аварію під час першої вагітності, її відкинуло на підлогу лімузина з шофером, в якому вона їхала, і вона дивом уникла викидня.
Як згадує Daily Mail безрозсудний водій обігнав і підрізав машину, в якій пересувалася Єлизавета, коли вона наближалася до крикетного стадіону Лордс на півночі Лондона на шляху додому після візиту до друзів у Гемпстеді. А її шофер, намагаючись ухилитися, врізався в припаркований автобус. Герцогиня отримала забиті місця і була сильно зтурбована.
Як з’ясувалося пізніше, герцогиня, яка подорожувала одна, зазнала шоку, але не зазнала серйозних травм. Її вагітність трималася у секреті. Єлизавета переживала важкий період і двічі змінювала місце проживання напередодні пологів — спочатку вона залишила сімейний будинок Уайт Лодж у Річмонд-парку і переїхала до Керзона Гауса на Керзон-стріт, а потім оселилася в Гросвенор-сквер у Мейфері. Незабаром вона вирішила, що почуватиметься у більшій безпеці в лондонському будинку своїх батьків на сусідній Брутон-стріт, і переїхала туди — аварія лише посилила її побоювання щодо майбутньої події.
А Букінгемський палац, відмовившись підтвердити вагітність Єлизавети, всіляко намагався применшити масштаби подій. Було опубліковано заяву, в якій звинувачувався зовсім невинний водій автобуса, який стверджував, що його автобус зіткнувся з королівським лімузином, а не навпаки. Вони зарозуміло додали, що надто багато галасу було піднято через «дрібницю».
Пологи мали відбутися наприкінці квітня 1926 року, але на початку місяця королівські лікарі вирішили, що пологи слід стимулювати.
Маленька дівчинка — принцеса Єлизавета, якій у майбутньому судилося стати найдовгоправлячою правителькою країни — королевою Єлизаветою II, народилася після важких пологів шляхом кесаревого розтину о 2:40 ранку 21 квітня.