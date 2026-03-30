Королева Єлизавета II пропонувала принцу Гаррі почекати рік із весіллям з Меган Маркл: стала відома причина

Меган та Гаррі у день свого весілля / © Associated Press

Як повідомляється в новій книжці про покійну монархину, королева Єлизавета II, за наявними даними, висловлювала стримане занепокоєння напередодні весілля свого онука принца Гаррі та Меган Маркл.

У книжці, уривки з якої публікувалися в Daily Mail, стверджується, що поява Меган у житті Гаррі стала важливим поворотним моментом для монархині та королівських традицій, які вона тривалий час підтримувала. Вважається, що королева підтримала пару, але, як повідомляється, також заохочувала зважений підхід.

Королева Єлизавета II на весіллі Меган і Гаррі, 2018 рік / © Reuters

«Сама королева запропонувала Гаррі почекати рік», — пише автор Г’юго Вікерс. «Він не послухався її поради. Натомість, як ми знаємо, весілля відбулося трохи більше ніж через шість місяців після заручин».

Меган та Гаррі обмінялися клятвами у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 19 травня 2018 року.

Принц Гаррі і Меган Маркл в день свого весілля / © Associated Press

Також стверджувалося, що королеві не сподобалася сукня нареченої, вона була занадто білою і з незграбними плечима. Хтось із близьких монархині сказав мені, що її ставлення до самого весілля було таким: «Займайтеся цим. Мене це не стосується», — каже автор.

Інша королівська біографка Саллі Беделл Сміт описала, як Меган відмовилася розповісти королеві про свою весільну сукню і наполягала на тому, щоб одягнути фату, з чим королева приватно не погодилася, оскільки Меган була розлученою. У той же час інші розлучені члени королівської родини, такі як королева Камілла і принцеса Анна, відмовилися від традиційних вуалей або класичних білих весільних суконь, віддавши перевагу натомість зшитим на замовлення вбранням і капелюхи.

Королева Єлизавета II та Меган Маркл / © Associated Press

Для свого знаменного дня Меган Маркл, нагадаємо, обрала сукню від Клер Вейт Келлер із Givenchy, з вирізом-човником, обтислим ліфом, що підкреслює її струнку талію, та вишуканими рукавами три чверті. Вона не збиралася відмовлятися від білого вбрання через якісь там королівські традиції.

