Королева Єлизавета II зробила милий жест для Кейт Міддлтон під час їхнього перебування в Балморалі

Королева Єлизавета II і принцеса Кейт / © Getty Images

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Повідомляється, що королева Єлизавета II надала принцесі Уельській ексклюзивні права на фотозйомку під час літнього відпочинку королівської родини в замку Балморал, що було розцінено як прийняття Кейт у найпотаємніші сімейні традиції.

Для принца та принцеси Уельських стало сімейною традицією щоліта приїжджати до Шотландії. Разом зі своїми дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, сім'я проводить час з королем і королевою під час їхнього щорічного відпочинку в маєтку Балморал.

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Замок Балморал у Шотландії / © Associated Press

Кейт запрошення до Балморалу надійшло на самому початку її роману з майбутнім чоловіком принцом Вільямом Немає сумнівів, що Кейт зазнавала деякої тривоги перед своїми першими візитами до маєтку, але, схоже, покійна королева Єлизавета була сповнена рішучості заспокоїти її, надавши їй, як повідомляється, особливий привілей, пише Mirror.

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Королева Єлизавета II і принцеса Кейт / © Getty Images

За словами королівської біографки Кеті Ніколл, Її Величність дозволила Кейт взяти з собою фотоапарат і сфотографувати Балморал і пейзажі, що його захоплюють дух, чудово знаючи про її пристрасть до фотографії. Хоча для більшості це може здатися нічим не примітним, Кеті пояснює, що зазвичай такого дозволу не було.

Принцеса Кейт / © Getty Images

За словами королівської експертки це, і запрошення до Балморалу продемонстрували готовність королеви прийняти Кейт до найближчого оточення королівської родини. Відповідно до королівської традиції, встановленої королевою, король Чарльз III традиційно проводить серпень і вересень у Балморалі.

Королева Камілла і король Чарльз в Шотландії / © Getty Images

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