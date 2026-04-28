Королева Єлизавета ІІ зробила неймовірний подарунок Меган Маркл у знак вітання дружини принца Гаррі в королівській родині
Це було невдовзі після весілля принца Гаррі - улюбленого онука королеви - з американською акторкою Меган Маркл.
Покійна королева Єлизавета II подарувала новоспеченій герцогині Сассекській пару сережок з перлами та діамантами як весільний подарунок на честь її офіційного вступу до королівської родини — за традицією, поширеною і на інших королівських наречених, включаючи Кетрін, нині принцесу Уельську.
Ці елегантні сережки Меган вперше одягла незабаром після весілля з принцом Гаррі 2018 року, коли разом із королевою відвідала Чешир, і згодом носила їх на кількох офіційних заходах у перші роки своєї роботи у королівській родині.
На похорон королеви Єлизавети II у вересні 2022 року Меган Маркл приїхала також у цих сережках.
