Королева Єлизавета ІІ зробила неймовірний подарунок Меган Маркл у знак вітання дружини принца Гаррі в королівській родині

Це було невдовзі після весілля принца Гаррі - улюбленого онука королеви - з американською акторкою Меган Маркл.

Меган Маркл та королева Єлизавета II / © Associated Press

Покійна королева Єлизавета II подарувала новоспеченій герцогині Сассекській пару сережок з перлами та діамантами як весільний подарунок на честь її офіційного вступу до королівської родини — за традицією, поширеною і на інших королівських наречених, включаючи Кетрін, нині принцесу Уельську.

Ці елегантні сережки Меган вперше одягла незабаром після весілля з принцом Гаррі 2018 року, коли разом із королевою відвідала Чешир, і згодом носила їх на кількох офіційних заходах у перші роки своєї роботи у королівській родині.

На похорон королеви Єлизавети II у вересні 2022 року Меган Маркл приїхала також у цих сережках.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливі прикраси у житті герцогині Сассекської.

