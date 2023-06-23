Королева знову сяє: Камілла з королем Чарльзом приїхала на фінал кінних перегонів в Аскоті

Король Чарльз і королева Камілла не пропустили жодного дня королівських перегонів в Аскоті – улюблених кінних змагань покійної королеви Єлизавети II.

У четвертий день на Royal Ascot королева Камілла приїхала в білій сукні від Anna Valentine і відповідному капелюсі з широкими полями від ірландського капелюшника Філіпа Трейсі.

Принцеса Уельська та королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Її Величність доповнила образ парою світлих рукавичок і клатчем, витонченою парою перлинних сережок і намистами перлів з діамантовою застібкою на шиї.

Король Чарльз і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Багато шанувальників королівського подружжя відзначають, що Камілла має чудовий вигляд, а Чарльз з нею поряд життєрадісний і усміхнений. До речі, король знову одягнений у сірий костюм-трійку та капелюх-циліндр. В руках у нього була чорна парасолька-тростина.

Король Чарльз і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Нагадаємо, одного дня королева Камілла з'явилася на Royal Ascot в білій сукні-пальті від Dior. Це сталося через кілька днів після того, як Модний бренд припинив всі чутки про можливу співпрацю з Меган Маркл.

Король Чарльз III і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

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