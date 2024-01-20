Королеві Бельгії - 51: палац поділився новими фотографіями Матильди

Фотографії були зроблені на тлі природи у ясний і теплий день, а Її Величність мала на них дуже щасливий вигляд.

Сьогодні, 20 січня, королева Бельгії Матільда святкує свій 51 день народження.

З нагоди дня народження Королівський дім Бельгії опублікував дві нові фотографії. Знімки було зроблено Владом Вандеркеленом у саду замка Лакен.

На портретах королева позувала у невимушеному образі, оскільки на ній був теплий светр, коричневий жилет та штани. Також образ Її Величність доповнила коричневими чоботями, а завершували її образ улюблене укладання, легкий макіяж та кілька прикрас: великі круглі сережки у вухах, браслет із підвісками та годинник.

Нагадаємо, що також 20 січня день народження відзначає ще одна представниця королівської родини, але британської – герцогиня Единбурзька. Софі сьогодні виповнилося 59 років.

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