Королеві детективу 133 роки: загадкове життя Агати Крісті

Агата Крісті вважається найбільш продаваним і перекладним автором всіх часів, сьогодні вона святкувала б свій 133-й день народження.

Ця легендарна жінка є другим після Шекспіра перекладним англійським письменником у світі, а її твори поступаються за популярністю хіба що Біблії. Блискучий розум письменниці породив привабливих і інтригуючих персонажів, про яких говорять досі. Хіба цих доказів недостатньо, щоб зрозуміти, про кого ми говоримо? Звісно ж, не важко здогадатися — йдеться про королеву детективу — Агату Крісті.

Сьогодні, 15 вересня, цій талановитій і воістину легендарній жінці виповнилося б 133 роки. На честь дня народження матері таємниць пропонуємо зазирнути за лаштунки її життя.

Агата Мері Кларисса Міллер, яка увійшла в історію просто як Агата Крісті, народилася в приморському курортному містечку Торкі, Девон, в сім'ї Фредеріка і Кларисси Міллер, ставши третьою дитиною в родині. Батько Агати був багатим американським біржовим маклером, а мати — дочкою британського військового капітана. Її тато помер, коли дівчинці було 11 років.

Мати Агати була своєрідною жінкою і вважала, що її дочка не мала вчитися читати до 8-річного віку. На її думку, справжня леді зобов'язана була вміти грати на будь-якому музичному інструменті, регулярно брати уроки вокалу і вміти танцювати, а от читати їй було абсолютно ні до чого. Та дівчинка все одно освоїла це забороненне матір'ю вміння ще в чотири роки.

Агата Крісті / Фото: Getty Images

Юна Агата здобувала освіту як справжня аристократка: її відправили в школу для дівчаток, а потім — вчилася в Парижі.

Після повернення додому до Великої Британії, убоге становище змусило сім'ю переїхати в Каїр. Однак дівчина вже тоді захоплювалася літературою, писала маленькі оповідання та навіть відсилала їх у газети, але вони так і не були опубліковані. Тим більше, що почалася війна і дівчині вже було не до літератури.

Під час Першої світової Агата працювала в лікарні, а згодом в аптеці. Ця робота дуже вплинула на її майбутню творчість, оскільки багато вбивств у її романах, а якщо бути точними — 83, відбуваються за допомогою отрути.

У свої двадцять років вона вперше вийшла заміж. Весілля відбулося в переддень Різдва 1914 року, а її обранцем став полковник Арчибальд Крісті, пілот Королівського льотного корпусу, з яким Агата познайомилася в 1912 році, коли він був ще лейтенантом. Незабаром після одруження, 27 грудня 1914 року, Арчі повернувся на військову службу до Франції, тож протягом війни подружжя майже не бачилося. Їхнє повноцінне сімейне життя розпочалося лише в січні 1918 року, коли Арчі направили у військове відомство в Лондоні, де молода сім'я винайняла квартиру. 5 серпня 1919 року у подружжя народилася дочка Розалінда. Цей період став початком творчого шляху Агати Крісті.

Та 1926 року, після смерті матері й звістки про те, що чоловік їй зраджує, письменниця пережила напад паніки і зникла на 11 днів. Дочку Розалінду і будинок вона залишила на опіку служниць, а своєму секретарю Карло написала лист, у якому стверджувала, що попрямувала в Йоркшир. Жінку знайшли в шикарному спа-готелі, де вона була зареєстрована під ім'ям Тереза Ніл. Лікарі діагностували у неї амнезію, через яку вона не пам'ятала подробиць зникнення. Але що відбулося насправді — так і лишилося загадкою.

Фотографії в Daily News Агати Крісті (1890 — 1976), що показує, як вона могла замаскуватися після свого зникнення / Фото: Getty Images

Через кілька років, 1930-го, Агата вийшла заміж ще раз — за археолога Макса Маллоуена, який був на 14 років молодший за неї. Під час цього шлюбу Крісті написала безліч своїх популярних романів, дія яких відбувається на Близькому Сході. Наприклад, одним із них був "Вбивство в Східному експресі". Пара пережила Другу світову війну і пробула в шлюбі 45 років.

Агата Крісті і Макс Маллоуен / Фото: Getty Images

Цікаво, що, попри свою популярність, Крісті дуже соромилася роботи і часто представлялася домогосподаркою. Але й ставилася вона до письменництва, як до хобі. Можливо, саме таке ставлення і допомогло їй стати тим, ким ми її зараз знаємо.

12 січня 1976 року Агата Крісті померла у себе вдома у віці 85 років. За своє життя вона написала понад 60 детективних романів і опублікувала 14 збірок оповідань. Найвідоміші придумані нею персонажі досі підкорюють серця читачів і кінолюбителів, адже безліч її книг було екранізовано.

Агата Крісті / Фото: Getty Images

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