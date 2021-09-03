Королеви і пластика: як змінювалася зовнішність королеви Ранії

Королеві Йорданії Ранії нещодавно виповнився 51 рік. Але Її Величність має чудовий вигляд. І це не тільки завдяки пластичним операціям, хоча й ними дружина короля Абдалли II свого часу не нехтувала.

На просторах Інтернету ходить багато інформації про те, що королева Ранія неодноразово лягала на стіл хірургів. Але деякі з них допускають, що популярну ринопластику Ранія не робила, її ніс на знімках ранніх років не відрізняється від фотографій більш пізнього періоду.

Королева Ранія / Associated Press

З невеликою часткою ймовірності допускають, що Ранія робила підтяжку обличчя. У королеви в юному віці був дуже чіткий кут між нижньою щелепою і шиєю, який зберігся і з віком.

Королева Ранія / Associated Press

Королева Ранія / Associated Press

Також Ранія коле собі ін'єкції ботоксу, філерів і гелю в носогубні складки.

Королева Ранія / Associated Press

Королева Ранія / Associated Press

Без сумніву, королева Йорданії робить хороший підтримуючий косметологічний догляд. Не виключено, що її зовнішність — це ще й гарна генетика.

Королева Ранія / Associated Press

Королева Ранія / Associated Press

Які конкретні косметологічні процедури королева робить — невідомо, але її шкіра сяє, це помітно на багатьох фотографіях.

Королева Йорданії Ранія "до" пластики і "після" неї (14 фото)

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