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Королеві Каміллі 76: палац поділився новими фото іменинниці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
2050
Час на прочитання
1 хв
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Королеві Каміллі 76: палац поділився новими фото іменинниці

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла сьогодні святкує своє 76-річчя.

У королівському акаунті в твітері опублікували фотографію Камілли, супроводживши її текстом.

"Сьогодні ми вітаємо Її Величність Королеву з днем народження!".

Фото було зроблено під час нещодавнього візиту короля Чарльза та королеви Камілли до Шотландії, де відбулася друга коронація монарха. Якраз коли король та його дружина відкрили меморіальну дошку біля нових Ювілейних воріт, встановлену біля входу до Abbey Yard для ознаменування платинового ювілею королеви Єлизавети II, у палаці Холірудхаус в Единбурзі.

Привітали Каміллу та принц та принцеса Уельські. Вони взяли фото з Вімблдону, який її Величність нещодавно відвідувала.

А ось у Instagram королівського акаунту тиша. Нове портретне фото не опублікували, натомість поділилися у сторіз колажем із кількох знімків Камілли.

Королева Камілла / © Instagram британської королівської сім'ї
Королева Камілла / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Якраз до дня народження Її Величності ми зібрали для вас добірку улюблених образів королеви Камілли. Стиль дружини короля Чарльза III помітно змінився від того часу, як вона стала королевою.

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Дата публікації
Перегляди
2050
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