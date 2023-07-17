Королеві Каміллі 76: палац поділився новими фото іменинниці

У королівському акаунті в твітері опублікували фотографію Камілли, супроводживши її текстом.

Wishing Her Majesty The Queen a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/omyBVRQVNd — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2023

"Сьогодні ми вітаємо Її Величність Королеву з днем народження!".

Фото було зроблено під час нещодавнього візиту короля Чарльза та королеви Камілли до Шотландії, де відбулася друга коронація монарха. Якраз коли король та його дружина відкрили меморіальну дошку біля нових Ювілейних воріт, встановлену біля входу до Abbey Yard для ознаменування платинового ювілею королеви Єлизавети II, у палаці Холірудхаус в Единбурзі.

Привітали Каміллу та принц та принцеса Уельські. Вони взяли фото з Вімблдону, який її Величність нещодавно відвідувала.

A very happy birthday to Her Majesty The Queen! pic.twitter.com/PFOyVvclQQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 17, 2023

А ось у Instagram королівського акаунту тиша. Нове портретне фото не опублікували, натомість поділилися у сторіз колажем із кількох знімків Камілли.

Королева Камілла / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Якраз до дня народження Її Величності ми зібрали для вас добірку улюблених образів королеви Камілли. Стиль дружини короля Чарльза III помітно змінився від того часу, як вона стала королевою.

Читайте також: