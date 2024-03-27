Королеві Каміллі передали подарунок для Кейт, вона обіцяла його передати принцесі Уельській

Це сталося під час сьогоднішнього візиту Її Величності до міста Шрусбері.
Королева з'явилася там у пальті верблюжого кольору від Anna Valentine і люб'язно поспілкувалася з публікою. Декілька шанувальниць передали Каміллі послання для принцеси Уельської Кетрін – це був плакат, на якому було написано: "Передайте нашу любов Кейт", його королеві передали дві молоді дівчини.
Камілла була зворушена подарунком і пообіцяла дівчатам передати їй цей плакат. "Я знаю, що Кетрін у захваті від усіх добрих побажань та підтримки", — сказала у розмові з шанувальниками королева.
Також під час цього візиту Її Величності вручили портрет її та короля Чарльза III, який, очевидно, також передали, щоб підтримати короля, який лікується від раку.
Нагадаємо, король Чарльз учора також провів зустріч у Букінгемському палаці та у неділю планує відвідати великодню службу.
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