Королеві Каміллі передали подарунок для Кейт, вона обіцяла його передати принцесі Уельській

Це сталося під час сьогоднішнього візиту Її Величності до міста Шрусбері.

Королева з'явилася там у пальті верблюжого кольору від Anna Valentine і люб'язно поспілкувалася з публікою. Декілька шанувальниць передали Каміллі послання для принцеси Уельської Кетрін – це був плакат, на якому було написано: "Передайте нашу любов Кейт", його королеві передали дві молоді дівчини.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла була зворушена подарунком і пообіцяла дівчатам передати їй цей плакат. "Я знаю, що Кетрін у захваті від усіх добрих побажань та підтримки", — сказала у розмові з шанувальниками королева.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Також під час цього візиту Її Величності вручили портрет її та короля Чарльза III, який, очевидно, також передали, щоб підтримати короля, який лікується від раку.

Нагадаємо, король Чарльз учора також провів зустріч у Букінгемському палаці та у неділю планує відвідати великодню службу.

Король Чарльз і королева Камілла на великодній службі 2023 року / Фото: Associated Press

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