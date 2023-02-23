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Королеві Маргрете II зробили операцію: палац поділився подробицями

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Королеві Маргрете II зробили операцію: палац поділився подробицями

Королева Маргрете II / Фото: Associated Press

82-річній данській королеві зробили операцію. Королівський палац поділився новинами про те, як почувається монархиня.

У середу королеві Маргреті II зробили велику операцію на спині, про яку раніше оголосив данський королівський дім. В останній заяві палац повідомив, що операція минула успішно, і Її Величність залишиться в лікарні до одужання.

Королеві Маргреті II / © Getty Images
Королеві Маргреті II / Фото: Getty Images

"Її Величність Королева сьогодні перенесла велику операцію на спині в Rigshospitalet в Копенгагені. Операція минула відповідно до плану, і в цих обставинах стан королеви хороший і стабільний", — йдеться у заяві Данського королівського дому. "Найближчим часом королева буде як і раніше госпіталізована до Рігсхоспіталя, а після цього на неї чекає більш тривалий період одужання та реабілітації спини", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, палац оголосив про операцію королеви два тижні тому, зазначивши, що королева Маргрете вже давно страждає на проблеми зі спиною. На момент поки королева одужує її замінятиме старший син кронпринц Фредерік, він стане регентом.

Королева Маргрете II та кронпринц Фредерік / © Getty Images
Королева Маргрете II та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
290
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