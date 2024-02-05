Королеві Мері сьогодні 52: данський палац поділився особливим фото іменинниці

Цього разу данський королівський палац поділився особливим знімком на честь іменинниці.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Associated Press

"У Її Величності Королеви день народження, і сьогодні їй виповнюється 52 роки. Для сьогоднішнього випадку королева обрала фотографію особливого моменту з батьком з її останньої поїздки до Австралії в грудні. Фотографом виступив Його Королівська Високість принц Вінсент", — йдеться в підпису до фото.

Нагадаємо, що мати Мері померла 1997 року внаслідок невдалої операції на серці.

На знімку королева одягнена в чорну блузку з глибоким вирізом, у неї через плече висить сумка на тонкому ремінці, волосся її зібране в тугу косу, а на голові сонцезахисні окуляри. Батько Мері одягнений у картату сорочку та сірий джемпер.

Минулого року на день народження тоді ще принцеси палац ділився фото Мері, на якому вона була зображена у сукні-сорочці у горох. Цього року Її Величність вперше святкує день народження у статусі королеви.

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