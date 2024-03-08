Королеви на троні: королівства, де правили жінки

Згадуємо сьогодні у яких королівствах правили жінки. Або правитимуть у майбутньому.

Данське королівство

Влада в данському королівстві донедавна була зосереджена в руках королеви Маргрете II. Країною Її Величність правила від 1972 року, успадкувавши трон після смерті свого батька Фрідріха IX. Король захворів незабаром після того, як виголосив своє публічне звернення до нації напередодні нового 1972 року. А його дочка Маргрете, якій на той момент був 31 рік, вступила на престол через чотирнадцять днів.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Маргрете стала першою жінкою-монархинею Данії відповідно до нового закону про престолоуспадкування. Справа в тому, що у батька Маргрете не було синів, (тільки три дочки, Маргрете була старшою з них) і для того, щоб вона змогла вступити на престол, довелося внести правки до конституції. Вона була проголошена королевою з балкона палацу Крістіансборг прем'єр-міністром Єнсом Отто Краагом. Королева Маргрете II відмовилася від всіх колишніх титулів монарха, крім титулу Данії. У своїй першій промові до народу Маргрете сказала: "Мій любий батько, наш король, помер. Завдання, яке мій батько виконував майже 25 років, тепер лежить на моїх плечах. Я молюся Богу, щоб він дав мені допомогу і силу нести важку спадщину. Нехай довіру, надану моєму батькові, буде надано і мені ".

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Маргрете II вивчала філософію в Копенгагенському університеті, археологію в Кембриджі і політологію в університеті Орхуса, Сорбонні і Лондонській Школі Економіки.

Королева Маргрете II / Фото: Associated Press

Маргрете II перебувала на троні 50 років, а в січні 2024-го зреклася престолу на корить свого сина кронпринца Фредеріка. Він зійшов на трон 14 січня 2024 року.

Британське королівство

Принцеса Єлизавета — старша дочка короля Георга VI і Єлизавети Боуз-Лайон могла б ніколи не зійти на трон, якби не її дядько Едуард VIII. Він відрікся від трону заради кохання до американської акторки Волліс Сімпсон. Таким чином новим королем Великої Британії став герцог Йоркський, батько принцес Єлизавети і Маргарет.

Єлизавета Боуз-Лайон і король Георг VI з дочками Єлизаветою і Маргарет / Фото: Associated Press

На жаль, його правління тривало всього 20 років. Напруженість часів війни згубно позначилася на здоров'ї монарха, який, крім того, дуже багато курив. У нього стали розвиватися атеросклероз, хвороба Бюргера і рак легенів. Після смерті Георга VI на трон зійшла його старша дочка Єлизавета, вона правила 70 років.

Королева Єлизавета II і принц Філіп, 2 червня 1953 рік, коронація / Фото: Associated Press

Її коронація відбулася 2 червня 1953 року в Вестмінстерському абатстві і стала першою коронацією британського монарха, яка транслювалася на телебаченні. Єлизавета II також стала першою британською монархинею, яка вітала підданих із Різдвом на телебаченні (до цього таке привітання звучало тільки на радіо). Колись в 21-річному віці за час своєї першої поїздки за кордон Єлизавета заявила, що готова присвятити служінню країні все своє життя. Свого слова монархиня дотримала.

Королева Єлизавета і принц Чарльз / Фото: Associated Press

Вона стала монархинею Британії, який найдовше правила за всю історію. У червні 2022 року відбулися масштабні святкування з нагоди 70-річного (платинового) ювілею правління королеви. Померла Єлизавета II 8 вересня 2022 року.

В історії є приклади й інших королев, що правили, наприклад, королеви Нідерландів Беатрікс — вона правила від 30 квітня 1980 року, після зречення своєї матері королеви Юліани і до квітня 2013 року, коли сама відреклася від трону на користь старшого сина Віллема-Олександра.

Королева Беатрікс / Фото: Associated Press

Правління Беатрікс — трете послідовне жіноче царювання в історії королівства від 1890 року. Таким чином, все XX століття в Нідерландах царювали лише жінки. У XXI столітті на чолі престолу опинився чоловік, але ми пам'ятаємо, що у Віллема-Олександра і королеви Максими троє дочок і одного дня старша з них — принцеса Катаріна-Амалія — стане новою королевою Нідерландів.

Король Віллем-Олександр з дочкою Катаріною-Амалією / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр з дружиною Максимою і дочьками / Фото: Getty Images

Також в майбутньому королеви постануть на троні в Швеції і в Іспанії. Кронпринцеса Вікторія очолить престол після того, як її батько — шведський король Карл Густав — передасть в її руки правління або ж це станеться після смерті монарха.

Кронпринцесса Віктория / Фото: Getty Images

В Іспанії одного разу доведеться зійти на трон старшій дочці короля Філіпа VI і королеви Летиції — принцесі Леонор.

Принцесса Леонор зі своїми батьками Летицієї і Філіпом / Фото: Getty Images

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