Королеві Ранії 54 роки: королівський двір Йорданії поділився новим фото Її Величності

31 серпня королева Йорданії Ранія – дружина короля короля Абдалли II – святкує день народження. З нагоди свята королівський двір опублікував новий портрет Її Величності з чоловіком.

На фото Ранія позує у синій сукні від бренду DVF з американською проймою та вирізами на талії. Вбрання має високу горловину та прикрасу у вигляді рюш.

Образ вона доповнила білим палантином, який накинула на плечі, макіяжем, укладанням, годинником на руці та кількома прикрасами. Чоловік королеви був одягнений простіше і повсякденно — на короллі було поло, жилет і легкі лляні штани.

Ранія та Абдалла у шлюбі вже понад 30 років і у них народилося четверо дітей: принц Хусейн, принцеса Іман, принцеса Сальма та принц Хашем. Цього року Ранія вперше стала бабусею — у принца Хусейна народилася донька.

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