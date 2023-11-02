Королеві Софії 85: якою вона була в молоді роки і який вигляд має зараз

Королева Іспанії Софія сьогодні святкує 85-річний ювілей.
З цієї нагоди ми вирішили зібрати добірку її фотографій різних років і показати вам, якою раніше була мати короля Філіпа VI та свекруха королеви Летиції.
Софія народилася 2 листопада 1938 року в палаці Татой поблизу Афін у сім'ї принца Павла Грецького та його дружини (майбутніх короля Греції Павла I та королеви Фредерики).
На цьому фото принц Іспанії Хуан Карлос зі своєю нареченою принцесою Греції Софією після оголошення про їхні заручини 1962 року.
14 травня 1962 року в Афінах відбулося їхнє весілля з принцом Хуаном Карлосом, сином графа Хуана Барселонського та спадкоємцем престолу Іспанії. 22 листопада 1975 Хуан Карлос був проголошений королем, а його дружина Софія – королевою Іспанії.
У пари народилося троє дітей: син – принц Феліпе (теперішній король Філіп VI, на користь якого 2014 року зрікся трону його батько), та двоє доньок – інфанти Олена і Крістіна.
Це портретне фото Софії, зроблене 1975 року.
Королева Софія влітку в Пальма-де-Майорці, 8 серпня 1987 року. В цей час у неї гостювали Чарльз і Діана, принц і принцеса Уельські з дітьми.
А це вже пізніші роки, на фото Софія зі своєю невісткою, королевою Летицією, дружиною її єдиного сина Філіпа VI.
Досі Софія виконує свої королівські обов'язки, відвідуючи різні організації та заходи.
Софія — авторка двох книжок з грецької археології, вона чудово розуміється на живописі і сама непогано малює. Любить королева й музику, в дитинстві вона співала в хорі. Сьогодні її часто можна побачити на театральних виставах.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що королеву Софію не запросили на церемонію приведення до присяги її онуки – принцеси Леонор.
Читайте також: