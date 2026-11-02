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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королеві Софії виповнилося 88 років: ефектні виходи матері короля Іспанії

У своєму почесному віці Її Величність королева Софія все ще продовжує виконуватися королівські обов'язки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Цього року день народження королеви Софії був затьмарений особистими втратами та соціальними трагедіями, які не дозволяють їй навіть думати про святкування.

2 листопада королеві Софії виповнилося 88 років, і день був затьмарений залізничною катастрофою в Толедо, що сталася напередодні, а також смертю її рідної сестри принцеси Ірен, з якою вони були дуже близькі.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Кілька днів тому родина планувала обід, але з самого початку виникли проблеми з розкладом: лише небагато онуків могли бути зі своєю бабусею в понеділок опівдні. Крім того, залізнична катастрофа, що призвела до жалоби в Іспанії, вплинула на плани королеви-матері, оскільки вона не хоче нічого святкувати в розпал трагедії, пише видання vanitatis.

Проте все одно відбудеться дуже камерний обід, на якому, швидше за все, буде присутній інфанта Єлена і, можливо, один із її онуків, Мігель Урдангарін, який мешкає в Мадриді. Про це повідомляють джерела, близькі до родини короля, які уважно стежать за подіями, пов'язаними з аварією, і вважають, що зараз не час для урочистостей.

Ми вирішили пригадати деякі образи королеви Софії за цей рік, щоб віддати їй належне та захопитися.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

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Коментарі
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