Королеві Софії виповнилося 88 років: ефектні виходи матері короля Іспанії

Королева Софія / © Getty Images

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Цього року день народження королеви Софії був затьмарений особистими втратами та соціальними трагедіями, які не дозволяють їй навіть думати про святкування.

2 листопада королеві Софії виповнилося 88 років, і день був затьмарений залізничною катастрофою в Толедо, що сталася напередодні, а також смертю її рідної сестри принцеси Ірен, з якою вони були дуже близькі.

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Королева Софія / © Getty Images

Кілька днів тому родина планувала обід, але з самого початку виникли проблеми з розкладом: лише небагато онуків могли бути зі своєю бабусею в понеділок опівдні. Крім того, залізнична катастрофа, що призвела до жалоби в Іспанії, вплинула на плани королеви-матері, оскільки вона не хоче нічого святкувати в розпал трагедії, пише видання vanitatis.

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Проте все одно відбудеться дуже камерний обід, на якому, швидше за все, буде присутній інфанта Єлена і, можливо, один із її онуків, Мігель Урдангарін, який мешкає в Мадриді. Про це повідомляють джерела, близькі до родини короля, які уважно стежать за подіями, пов'язаними з аварією, і вважають, що зараз не час для урочистостей.

Ми вирішили пригадати деякі образи королеви Софії за цей рік, щоб віддати їй належне та захопитися.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

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