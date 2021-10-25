Королеви в штанних костюмах: три варіанти осіннього образу

Штанний костюм — незамінна річ в осінньому гардеробі. Королівські особи теж часто носять штанні костюми на різні заходи.

Іспанська королева Летиція одягла штанний костюм сірого кольору з ідеально випрасуваними стрілками на штанях і подовженим жакетом, під які підібрала туфлі-човники зі зміїної шкіри і клатч в тон з шипами. Під такий образ королева підібрала білу блузку, яка контрастно виділялася і ідеально вписалася в образ. В такому аутфіті дружина монарха приїздила на відкриття Міжнародного конгресу зі здоров'я і харчування "FAO-Conxemar" в Палаці конгресів Мар-де-Віго в Віго. Але такий образ добре пасуватиме і для повсякденного виходу, наприклад, в офіс.

Королева Летиція / Getty Images

Королева Нідерландів Максима жінка дуже яскрава і часто в образах робить акцент на яскравій кольоровій гамі. Штанний костюм, який королева нещодавно вибрала для візиту в Консерваторію в Утрехті був з принтом пепіта. На жакеті у Максими був пояс, що підкреслював талію королеви, а широкі штани були зі стрілками. Такий варіант добре пасуватиме і для вас, якщо ви любите виділятися з натовпу, як Максима.

Королева Максима / Getty Images

Британська герцогиня Кембриджська останнім часом часто носить яскраве вбрання. Під час нещодавнього візиту до Північної Ірландії Кейт продемонструвала лук у фіолетовому штанному костюмі з подовженим двобортним жакетом і вузькими штанями зі стрілками від Emilia Wickstead з колекції осінь-зима 2021, під який підібрала чорну водолазку, чорний шкіряний пояс на талії і темно-сині туфлі-човники із замші. Такий образ підійде, як для денного виходу, і ділового обіду, так і для вечірнього, наприклад, зустрічі з друзями після робочого дня.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

До речі, колись королева Єлизавета II теж носила штанні костюми, але у виняткових випадках. На фото вона виходить з госпіталю Едуарда VII, де їй робили операцію на коліні. Зараз монархиня все ж віддає перевагу сукням та спідницям, останні часто одягає в поєднанні з блузами і кардиганами.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Королева Летиція в штанних костюмах (14 фото)

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