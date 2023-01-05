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Королеви в жалобі: образи Софії та Матильди на похороні Папи Бенедикта XVI

Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
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Час на прочитання
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Королеви в жалобі: образи Софії та Матильди на похороні Папи Бенедикта XVI

Похорон Папи Бенедикта XVI / Фото: Getty Images

На похорон колишнього Папи Бенедикта XVI приїхали політики, громадські діячі та представники королівських сімей.

Сьогодні, 5 січня, у Ватикані на площі Святого Петра відбувається похорон колишнього Папи Бенедикта XVI.

Папа Бенедикт XVI, який був головою католицької церкви від 19 квітня 2005 року до відставки 28 лютого 2013 року, помер 31 грудня 2022 року у віці 95 років у монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані.

Під час церемонії прощання, що передувала похорону, понад 135 000 людей віддали шану покійному понтифіку, труну з тілом якого було виставлено в соборі Святого Петра.

На похорон колишнього Папи приїхала колишня королева Іспанії Софія, король Бельгії Філіп та королева Бельгії Матильда.

Похорон Папи Бенедикта XVI / © Associated Press
Похорон Папи Бенедикта XVI / Фото: Associated Press

Королева Матильда одягла на захід елегантну довгу чорну сукню від Natan Couture, поверх якої накинула чорне пальто. На шиї монархині був розкішний перлинний чокер, а голову вкривала мереживна мантілья.

Похорон Папи Бенедикта XVI / © Associated Press
Похорон Папи Бенедикта XVI / Фото: Associated Press

А ось колишня королева Іспанії Софія прийшла на церемонію з непокритою головою, але також у чорному пальті-халаті поверх чорної сукні.

Похорон Папи Бенедикта XVI / © Getty Images
Похорон Папи Бенедикта XVI / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1368
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