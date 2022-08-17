Королевою краси може стати кожна: Вероніка Дідусенко здобула перемогу у боротьбі за рівноправ'я жінок на конкурсах

У Лос-Анджелесі відбулася пресконференція голови руху #RightToBeAMother, українки Вероніки Дідусенко, учасниці руху Андреа Кіроги, а також відомої американської адвокатеси Глорії Оллред, присвячена історичній перемозі у їхній боротьбі з дискримінацією матерів та заміжніх жінок в індустрії конкурсів краси.

Пресслужба

Пресслужба

5 серпня 2022 року перший із Великої четвірки конкурс "Міс Всесвіт" оголосив про допуск до участі матерів, вагітних, заміжніх та розлучених жінок.

Це історичне рішення стало результатом чотирирічної боротьби, яку Вероніка Дідусенко розпочала у 2018 році, коли її позбавили корони "Міс Україна".

Дискримінаційне обмеження участі у конкурсах по відношенню до заміжніх, розлучених жінок, молодих матерів, жертв зґвалтувань та архаїчної практики примусових ранніх шлюбів, яка існує в окремих країнах, проіснувало 70 років.

У 2018 році Вероніку Дідусенко позбавили корони "Міс Україна" через те, що вона мала маленького сина та була розлучена. За ці 4 роки Вероніка багаторазово проводила одиночні пікети перед офісом "Міс світу" у Лондоні, публічно та не публічно зверталася до керівників конкурсів "Міс Світу", "Міс Всесвіт", "Міс Земля" та "Міс Інтернешнл", зверталася за підтримкою до лідерів громадського думки — від Бріжит Макрон до Мішель Обами, дала сотні інтерв'ю провідним телеканалам, електронним та друкованим виданням з усього світу, зібрала десятки тисяч підписів у понад 130 країнах світу під своєю петицією на захист прав молодих матерів.

Пресслужба

Разом із чоловіком, відомим українським фахівцем із комунікацій Геннадієм Курочкою, вона заснувала рух #RightToBeAMother. Вероніка ініціювала судові процеси і подала скарги у трьох країнах - Великій Британії, США та Україні. Хоча в США, де як позивачка виступає така ж жертва дискримінуючих правил американка Андреа Кірога, і в Україні судові процедури все ще продовжуються, подача скарги проти керівництва конкурсу "Міс світу" у Великій Британії, в якому юридичну підтримку Дідусенку надавав відомий британський адвокат в області захисту прав людини Раві Наєк (у цій царині у Британії у 2018 році Людина року) не була схвалена.

Рішучий перелом відбувся після того, як діяльність Вероніки та її організація #RightToBeAMother привернула увагу легендарного американського адвоката, партнера-засновника юридичної фірми Allred, Maroko & Goldberg Глорії Оллред.

Глорія Оллред і Вероніка Дідусенко/Пресслужба

Обрана за свою самовіддану діяльність до Національного жіночого зала слави США, Глорія Оллред все своє життя присвятила боротьбі проти дискримінації жінок у всіх сферах американського життя. Як один із співавторів чинного в штаті Каліфорнія Закону Анру про заборону дискримінації жінок при прийомі на роботу, спираючись на нього вона звернулася до Каліфорнійського департаменту справедливого працевлаштування та житла (DFEH) з вимогою відкрити скаргу та провести розслідування з метою усунення цієї дискримінаційної практики.

"Вагітність, народження дитини або батьківство не є злочином чи інфекційним захворюванням і не повинні бути підставою для позбавлення жінки можливості працевлаштування чи ведення бізнесу. Якщо вона Міс або Місіс, була розлучена або ніколи не була заміжня, її не слід виключати через її сімейний стан або статус матері", - заявила на пресконференції Глорія Оллред.

Тверезо зваживши шанси на перемогу в юридичній боротьбі, конкурс "Міс Всесвіт" прийняв історичне рішення і повністю виключив дискримінаційні правила зі свого списку вимог для участі. Поширивши вимоги для учасниць конкурсів Міс Каліфорнія та США на претенденток в усіх інших країнах світу.

"Протягом 70 років правило, що позбавляло молодих мам можливості брати участь у чотирьох головних міжнародних конкурсах краси непорушно витримувало усі атаки. Здавалося, це правило ніколи не змінити. І все ж у день, коли цей моноліт нарешті дав тріщину, і головну мету останніх 4 років мого життя нарешті здається досягнуто, зізнаюся, я без вагань проміняла б цю хвилину перемоги на перемогу моєї країни, мого народу, у нашій війні за свободу. Щоб діти і матері України перестали щодня гинути під бомбами. Але ми все ще маємо надію. І як ми переконалися сьогодні, будь-яка мета досяжна. Треба просто розпочати до неї йти.

Я, звичайно, дуже хотіла би, щоб конкурс "Міс Світу" першим поклав край дискримінації молодих матерів. Конкурс, який забрав мою корону. Але для прав усіх молодих мам неважливо, хто перший. Я аплодую конкурсу "Міс Всесвіт" за те, що він першим із чотирьох гігантів галузі увійшов у 21 століття та визнав статус жінок і матерів у сучасному суспільстві. Це історичне рішення, і сміливість вашого важливого кроку очевидна всім. Ми також очікуємо, що ті самі правила будуть прийняті Джулією Морлі з Міс Світу, а також Міс Земля, Міс Інтернешнл та іншими конкурсами для жінок і дівчат у всьому світі. Тепер перший крок зроблено. Тепер майбутнє неможливо зупинити", - сказала Дідусенко на пресконференції.

Сьогодні, коли професіоналізм та беззавітна хоробрість українських солдатів не втомлюються дивувати світ, рух #RightToBeAMother та його засновниця довели, що Україна, українські правозахисники можуть змінювати глобальні правила гри не лише на полях битв. Україна сьогодні задає тренди за якими світ буде жити у ХХІ столітті.

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