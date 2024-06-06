Королеву Каміллу довели до сліз на публічному заході: що сталося

Дружину короля Чарльза зазнімкували у сльозах, коли вона відвідала церемонію вшанування Дня висадки в Портсмуті, присвячену її 80-річчю.

Ветеран "Дня Д" (так називалася операція висадки десанту), поділився з Її Величністю своєю історією, яка й довела Каміллу до сліз.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Він розповів королеві, що вступив на службу всього в 17 років, щоб "внести свій внесок на благо короля та країни". Після закінчення військових дій Ерік Бейтман рідко говорив про жахливі події червня 1944 року та про свою участь в історичній висадці в Нормандії. Але його родина дала уявлення про хоробрість, яка надихнула Еріка вчора стати в Портсмуті і згадати загиблих героїв вторгнення союзників до Європи 80 років тому, пише Daily Mail.

Королева Камілла та ветеран Ерік Бейтман / Фото: Getty Images

Колеву Каміллу переповнювали емоції, коли ветеран війни виступав зі сцени і згадував страх втрати свого найкращого друга на пляжах Нормандії. Король Чарльз III теж ледь стримував сльози.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Розмовляючи з ветераном після заходу, Камілла похвалила його за те, яким "розумним та бадьорим" він був, а він пожартував, що його дружина допомагає йому підтримувати форму.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Ерік народився 1915 року на невеликій фермі серед пагорбів Норт-Даунса в Бромлі і в юному віці втратив матір. Його батько Білл був фермером. Після війни Ерік вивчився на автомеханіка та продовжив працювати в автомобільній промисловості, працюючи менеджером з обслуговування в автосалоні Mercedes Benz.

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