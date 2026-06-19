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Королеву Каміллу і Зару Тіндал заскочили в курйозний момент на кінних перегонах
Племінниця короля Чарльза вітала його дружину королеву Каміллу, і це заскочили на камери.
Зара Тіндалл у перший день Королівських кінних перегонів в Аскоті привітала Її Величність королеву Каміллу на іподромі Аскот поцілунком, але через те, що обидві жінки були в крислатих капелюхах, жест привітання був досить кумедним. Королеві Каміллі довелося присісти й обійняти Зару, а їй, у свою чергу, довелося притримати королеву за руку і теж присісти, щоб поцілувати в щоку.
Нагадаємо, Зара Тіндалл з'явилася на перегонах у сукні Rebecca Vallance ніжного бузкового відтінку з рукавами-ліхтариками та поясом на талії, туфлях-човниках Emmy London кольору запорошеної троянди і в руках тримала сумку Anya Hindmarch ніжного рожевого відтінку. Також образ дочки принцеси Анни доповнював капелюх із широкими крисами, сережки-висячки з аметистом від Kiki Mcdonough і волосся вона зібрала в низький пучок.
А королева Камілла носила сукню світлого відтінку від Anna Valentine, капелюх Philip Treacy та туфлі на підборах від Chanel.
Нагадаємо, раніше схожий конфуз стався з принцесою Уельською та принцесою Анною.