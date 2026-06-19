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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Королеву Каміллу і Зару Тіндал заскочили в курйозний момент на кінних перегонах

Племінниця короля Чарльза вітала його дружину королеву Каміллу, і це заскочили на камери.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз, Зара та Майк Тіндалли

Король Чарльз, Зара та Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара Тіндалл у перший день Королівських кінних перегонів в Аскоті привітала Її Величність королеву Каміллу на іподромі Аскот поцілунком, але через те, що обидві жінки були в крислатих капелюхах, жест привітання був досить кумедним. Королеві Каміллі довелося присісти й обійняти Зару, а їй, у свою чергу, довелося притримати королеву за руку і теж присісти, щоб поцілувати в щоку.

Зара Тіндалл і королева Камілла / © Getty Images

Зара Тіндалл і королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, Зара Тіндалл з'явилася на перегонах у сукні Rebecca Vallance ніжного бузкового відтінку з рукавами-ліхтариками та поясом на талії, туфлях-човниках Emmy London кольору запорошеної троянди і в руках тримала сумку Anya Hindmarch ніжного рожевого відтінку. Також образ дочки принцеси Анни доповнював капелюх із широкими крисами, сережки-висячки з аметистом від Kiki Mcdonough і волосся вона зібрала в низький пучок.

Король Чарльз, Зара та Майк Тіндалли / © Getty Images

Король Чарльз, Зара та Майк Тіндалли / © Getty Images

А королева Камілла носила сукню світлого відтінку від Anna Valentine, капелюх Philip Treacy та туфлі на підборах від Chanel.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, раніше схожий конфуз стався з принцесою Уельською та принцесою Анною.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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